Τρεις ηλικιωμένοι νοσηλεύονται με σοβαρή θερμοπληξία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, καθώς ο παρατεταμένος καύσωνας και οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν τον πληθυσμό, επηρεάζοντας κυρίως τις ευάλωτες ομάδες, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για έναν άνδρα 72 ετών και δύο γυναίκες, ηλικίας 73 και 90 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν από τα σπίτια τους με σοβαρά συμπτώματα θερμοπληξίας. Όπως ανέφεραν οι θεράποντες ιατροί, η κατάσταση της υγείας τους παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή, με σημάδια προοδευτικής βελτίωσης.

Παράλληλα, τα ΤΑΕΠ καταγράφουν αυξημένο αριθμό περιστατικών θερμικής καταπόνησης, αφυδάτωσης και ηλιακών εγκαυμάτων, κυρίως σε ηλικιωμένους, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις αποχωρούν μετά τη λήψη της κατάλληλης ιατρικής βοήθειας και οδηγιών.

Ο κ. Χαριλάου κάλεσε το κοινό να αποφεύγει την έκθεση στον ήλιο, να ενυδατώνεται επαρκώς και να ζητά άμεσα ιατρική συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων θερμοπληξίας.

ΚΥΠΕ