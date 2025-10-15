Όπως αποκαλύπτει έρευνα του Lancet Healthy Longevity, καταγράφεται σημαντική αύξηση σε θανάτους νέων σε όλο τον κόσμο, ενώ οι χρόνιες παθήσεις και τα ψυχικά νοσήματα επιδεινώνονται.

Σύμφωνα με την έρευνα, παρ’ όλο που τα ποσοστά θνησιμότητας σε όλο τον κόσμο (204 χώρες) μειώνονται, με το προσδόκιμο ζωής να επανέρχεται στα επίπεδα πριν της έξαρσης της πανδημίας του Covid-19, παρατηρούνται αυξημένες απώλειες στις ηλικίες από 10 μέχρι 29 έτη.

Συγκεκριμένα, στην Βόρεια και σε τμήματα της Λατινικής Αμερικής, οι αυξημένοι θάνατοι, συνδέονται με αυτοκτονίες, κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ.

Στην υποσαχάρια Αφρική, η θνησιμότητα παιδιών ηλικίας από 5 μέχρι 10 έτη, κατέγραψε άνοδο εξαιτίας μολυσματικών ασθενειών και τραυματισμών. Στην Ανατολική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη καθώς και στην περιοχή της Καραϊβικής, αυξήθηκαν οι θάνατοι παιδιών στις ηλικίες 5-19 ετών.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μη μεταδοτικά νοσήματα ευθύνονται πλέον για τα δύο τρίτα των παγκόσμιων θανάτων. Αν και η θνησιμότητα από καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά έχει μειωθεί από το 1990, τα περιστατικά διαβήτη, χρόνιας νεφρικής νόσου και Αλτσχάιμερ, παρουσιάζουν αυξητική τάση.

Το IHME καλεί τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τις προτεραιότητες τους και να επενδύσουν περισσότερο στην πρόληψη, την ψυχική υγεία και τη στήριξη των νέων.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής είναι μια τεράστια επιτυχία για την ανθρωπότητα. Όμως, όπως δείχνουν τα νέα δεδομένα, η ποσότητα ζωής δεν αρκεί χωρίς την ποιότητα ζωής και αυτή εξαρτάται από τη φροντίδα, την πρόληψη και την κοινωνική στήριξη όλων των ηλικιακών ομάδων.