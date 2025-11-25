Η Καρδιολογική Κλινική του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου ανακοινώνει τη διοργάνωση του τρίτου καρδιολογικού συνεδρίου «Cardiology Pearls», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2025 στο Amathus Beach Hotel στη Λεμεσό.

Στόχοι Συνεδρίου:

Παρουσίαση των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων στην Καρδιολογία .

. Ενημέρωση των επαγγελματιών για νέες θεραπευτικές και διαγνωστικές προσεγγίσεις

Ανάλυση πραγματικών περιστατικών μέσω βιντεοσκοπήσεων, για διαδραστική εκπαίδευση

μέσω βιντεοσκοπήσεων, για διαδραστική εκπαίδευση Ενίσχυση διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ καρδιολόγων και όμορων ειδικοτήτων

Συμμετοχή και Ομιλητές:

Απευθύνεται σε καρδιολόγους, καρδιοχειρουργούς, καρδιο-αναισθησιολόγους, παθολόγους, πνευμονολόγους, νεφρολόγους και προσωπικούς ιατρούς

Διακεκριμένοι ομιλητές από Ελλάδα, Κύπρο και την Καρδιολογική Κλινική του Απολλώνειου

Τελετή Έναρξης – Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 10:15 π.μ.:

Χαιρετισμοί από:

Δρ. Γεώργιος Μ. Γεωργίου – Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ. Γιώργος Μιλτιάδου – Ιατρικός Διευθυντής Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου

Δρ. Κυριακός Γιάγκου – Πρόεδρος Κυπριακής Καρδιολογικής Εταιρείας

Δρ. Κωνσταντίνος Τούτουζας – Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου – Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

Υπουργός Υγείας, κ. Μιχάλης Δαμιανός

Διακεκριμένη Διάλεξη:

Δρ. Κωνσταντίνος Δέλτα – Καθηγητής Γενετικής, στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου

Θέμα: «Καρδιά και κληρονομικότητα: η δύναμη της καρδιογενετικής»

Σχετικά με την Καρδιολογική Κλινική και το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου

Η Καρδιολογική Κλινική του Απολλώνειου αποτελεί ένα κέντρο αριστείας, με βασικό άξονα την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας και την πρωτοπορία στις καρδιολογικές επεμβάσεις. Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, υπό τη διεύθυνση του Δρ. Γιώργου Γεωργίου, Επεμβατικού Καρδιολόγου και Δ/ντή της Καρδιολογικής Κλινικής, διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και άρτιο εξοπλισμό για επεμβατικές καρδιολογικές διαδικασίες υψηλών απαιτήσεων.