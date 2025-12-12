Συνεδριάζουν και ετοιμάζονται για λήψη μέτρων, τα οποία σίγουρα θα επηρεάσουν, μεταξύ άλλων την ομαλή λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας και κυρίως τους Κύπριους ασθενείς, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια του τόπου.

Χθες Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων άνοιξαν πυρ κατά του υπουργείου Υγείας επιρρίπτοντας του ευθύνες για την συνεχιζόμενη έλλειψη νοσηλευτών και την «οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια εξαιτίας της μη λήψης σοβαρών αποφάσεων που θα επιλύσουν χωρίς καθυστέρηση το πρόβλημα».

Αφορμή αποτέλεσε βεβαίως, η ειδοποίηση πρόθεσης αναστολής άδειας λειτουργίας ιδιωτικού νοσοκομείου της Λευκωσίας, το οποίο, σύμφωνα με τη σχετική επιστολή της Εφόρου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας του υπουργείου Υγείας και διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών) Ελισάβετ Κωνσταντίνου, δεν διαθέτει τον απαραίτητο, βάσει νομοθεσίας, αριθμό νοσηλευτών σε δύο τμήματα του.

Η κ. Κωνσταντίνου μάλιστα, σε δηλώσεις της και απαντώντας στις διαμαρτυρίες των τριών φορέων, υπέδειξε ότι «έχουμε φοιτητές στις νοσηλευτικές σχολές οι οποίοι βρίσκονται στο μέσο των σπουδών τους και θα έχουμε νοσηλευτές σε δύο χρόνια, σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια».

Η τοποθέτηση αυτή της κ. Κωνσταντίνου ακολούθησε βεβαίως των δηλώσεων εκπροσώπων του ΠΑΣΙΝ αλλά και της ΟΕΒ ότι το υπουργείο Υγείας, το οποίο προχώρησε σε εκστρατεία προσέλκυσης νέων φοιτητών, «μπορεί να πέτυχε την εισαγωγή αριθμού νέων φοιτητών στις νοσηλευτικές σχολές αλλά αυτοί οι σημερινοί φοιτητές θα είναι διαθέσιμοι για να εργοδοτηθούν σε τέσσερα χρόνια» και διερωτήθηκαν «αν πρέπει να κλείσουμε τα νοσοκομεία και να περιμένουμε τέσσερα χρόνια για να αποφοιτήσουν».

«Εμείς εκφράζουμε την απόλυτη απογοήτευση μας για αυτή την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ Μάριος Καραϊσκάκης.

«Θεωρούμε», είπε, «ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει με το υπουργείο Υγείας πάρα πολλές φορές αλλά όπως διαπιστώνουμε το Υπουργείο έχει επιλέξει την εύκολη λύση. Να κλείνουμε ιδιωτικά νοσοκομεία ή κλινικές».

«Εκείνο που μπορούμε να πούμε πλέον, διότι στο νοσηλευτήριο που στάλθηκε η ειδοποίηση δόθηκε χρόνος 15 ημερών, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τους προλάβουμε στο κλείσιμο. Έχει συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΠΑΣΙΝ και θα λάβουμε τις αποφάσεις», είπε ο κ. Καραϊσκάκης και πρόσθεσε ότι «μέχρι τώρα έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση με τέσσερις υπουργούς Υγείας και πάμε για πέμπτο χωρίς να δοθούν λύσεις και χωρίς να γίνεται κατανοητό ότι το πρόβλημα δεν θα μας προκύψει σε δύο ή τρία ή τέσσερα χρόνια αλλά το βιώνουμε αυτή τη στιγμή».

Στην Κύπρο, «αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη πέραν των 500 νοσηλευτών για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα τα νοσοκομεία, όλες οι δομές στον ιδιωτικό τομέα στη βάση των απαιτήσεων του νόμου. Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΚΥπΥ αποφάσισε να προσλάβει γύρω στους 80 νοσηλευτές. Αυτούς τους νοσηλευτές θα τους πάρει από τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία ήδη λειτουργούν με μεγάλη δυσκολία εντός των ορίων που καθορίζει η νομοθεσία και δεν είναι θέμα λεφτών ή μισθών. Οι μισθοί είναι αρκετά ψηλοί και στον ιδιωτικό τομέα».

«Τα ιδιωτικά νοσοκομεία βρίσκονται στα όρια τους», ανέφερε από πλευράς του στον «Φ» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Πέτρος Αγαθαγγέλου. «Εκείνο που λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους να αποφασιστούν σωστά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη νοσηλευτών. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό και ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε συζητήσει. Αν κλείσουν νοσοκομεία, αν δημιουργηθεί πρόβλημα, οι πρώτοι που θα την πληρώσουν είναι οι Κύπριοι ασθενείς», τόνισε.

Υπέδειξε εξάλλου καταλήγοντας πως «συζητήσαμε και για την ελληνική γλώσσα που απαιτείται για όλους τους νοσηλευτές και για αυτό και έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εργοδότηση ξένων νοσηλευτών. Και για αυτό το ζήτημα υπάρχουν λύσεις και τα ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει να δοθεί οριστική λύση γιατί κινδυνεύει ολόκληρο το σύστημα υγείας του τόπου αυτή τη στιγμή».

Στο μεταξύ χθες το πρωί ΠΑΣΙΝ, ΠΙΣ και ΟΕΒ (μέλη της οποίας είναι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια), εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι «το υπουργείο Υγείας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του έναντι των νοσοκομείων της χώρας σήμερα: Είτε θα τα διευκολύνει για εξασφάλιση νοσηλευτών για να στελεχωθούν σωστά, είτε θα τα κλείσει. Η ευθύνη και για τις δύο επιλογές βρίσκεται αποκλειστικά στο κράτος».

«Όταν υπάρχει νομοθεσία είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόζουμε»

Η έφορος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων τονίζει ότι η έλλειψη νοσηλευτών δεν είναι νέα και οι λύσεις αναμένονται σε 2-3 χρόνια.

Στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών νοσοκομείων και την αναλογία νοσηλευτών/κλινών που πρέπει να διαθέτουν, παρέπεμψε σε δηλώσεις της η έφορος ιδιωτικών νοσηλευτηρίων Ελισάβετ Κωνσταντίνου εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους στάλθηκε ειδοποιητήρια επιστολή σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λευκωσίας.

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι «το πρόβλημα με την έλλειψη νοσηλευτών δεν είναι κάτι καινούριο. Το υπουργείο Υγείας το γνωρίζει. Δεν είναι κυπριακό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο. Και τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε μπει σε μια εντατική προσπάθεια για προσέλκυση νέων που επιλέγουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα της νοσηλευτικής».

Σε ό,τι αφορά το φαινόμενο, που όπως υποστηρίζουν οι ιδιώτες επικρατεί, με την άντληση νοσηλευτών από τον ιδιωτικό τομέα, όταν γίνονται προσλήψεις από τον ΟΚΥπΥ, η κ. Κωνσταντίνου υπέδειξε ότι «δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι ίσως άλλα ωφελήματα, εργασιακή ασφάλεια κ.α.».

Για την περίπτωση του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου το οποίο έλαβε ειδοποιητήριο για πρόθεση αναστολής της άδειας λειτουργίας του, η κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι «η επιστολή έχει σταλθεί με βάση συγκεκριμένα άρθρα του νόμου. Όταν είχε διενεργηθεί έλεγχος στο νοσοκομείο, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των νοσηλευτών ήταν πιο κάτω από τον προβλεπόμενο από τον νόμο».

«Όταν υπάρχει νομοθεσία είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόζουμε. Σκοπός μας δεν είναι να κλείσουμε νοσοκομεία ή θαλάμους αλλά να επισημάνουμε ότι υπάρχει αυτή η απόκλιση από τη νομοθεσία και ως εκ τούτου στέλνουμε ειδοποιήσεις».

Κληθείσα να σχολιάσει το γεγονός ότι το πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά σύμφωνα με τους φορείς που διαμαρτύρονται θα υπάρξουν διαθέσιμοι νοσηλευτές σε τέσσερα χρόνια η κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι «όχι σε τέσσερα χρόνια, φαντάζομαι ότι κάποιοι θα βρίσκονται τώρα στο μέσο των σπουδών τους. Άρα είναι σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, σε δύο ή σε τρία, νωρίτερα. Έχουμε ετοιμάσει και τροποποίηση της νομοθεσίας. Έχουν γίνει ενέργειες».