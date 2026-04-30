Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας σε Κύπρο και Ελλάδα.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, και η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ράνια Αικατερινάρη.

Η συμφωνία θέτει τις βάσεις για εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η καινοτομία, ο ψηφιακός και πράσινος μετασχηματισμός, η ενέργεια, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η προώθηση εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, δημιουργείται στενότερο πλαίσιο διαλόγου και συντονισμού για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλιών και ανάδειξη νέων δυνατοτήτων συνεργασίας για τις επιχειρήσεις Κύπρου και Ελλάδας.

Η ΟΕΒ αναφέρει ότι η συνεργασία με τον ΣΕΒ αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων και τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η στρατηγική αυτή συνεργασία ενισχύει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και εμβαθύνει τη διασύνδεση της κυπριακής οικονομίας με άλλα επιχειρηματικά οικοσυστήματα.