Βαρύ τίμημα θα πληρώνουν κρατούμενοι, επισκέπτες αλλά κυρίως δεσμοφύλακες στην περίπτωση που επιχειρήσουν να περάσουν ή να χρησιμοποιήσουν κινητό στις Κεντρικές Φυλακές.

Με σχετικό νομοσχέδιο το οποίο έχει διαβιβαστεί ήδη από τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριο Χαρτσιώτη ως κατεπείγον, στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για διενέργεια του νενομισμένου νομοτεχνικού ελέγχου, ποινικοποιείται η κατοχή και μεταφορά κινητών στις φυλακές.

Μέχρι σήμερα το θέμα αντιμετωπιζόταν εσωτερικά με πειθαρχικά μέτρα κατά των κρατουμένων ή του προσωπικού στην περίπτωση που εμπλέκονταν στην εισαγωγή των κινητών στις φυλακές. Αυτό όμως φαίνεται να μην ήταν αποτρεπτικό γιατί η εισαγωγή και χρήση κινητών από φυλακισμένους έχει πάρει διαστάσεις. Σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις, διατάσσονταν εγκλήματα από κρατούμενους μέσω κινητών τηλεφώνων ή ακόμα και καθοδηγούνταν από τις φυλακές για τη διάπραξη εγκλημάτων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέλαβε τις τελευταίες μέρες την πρωτοβουλία για αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της εισαγωγής, χρήσης και κατοχής κινητών τηλεφώνων στις Φυλακές, εξ ου και το νομοσχέδιο που αλλάζει πλέον το σκηνικό με τα κινητά τηλέφωνα. Το νομοσχέδιο αφού τύχει νομοτεχνικού ελέγχου θα οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή. Με το μέτρο αυτό οι κρατούμενοι θα πρέπει να σκεφτούν ξανά και ξανά κατά πόσον θα μπουν στη διαδικασία να εισάξουν και να χρησιμοποιήσουν κινητό από το κελί τους, αφού πέραν της ποινής που θα εκτίσουν, θα κινδυνεύουν να καταδικαστούν και για το αδίκημα της χρήσης κινητού, κάτι που θα πάρει σε βάθος χρόνο την αποφυλάκισή τους.

Όπως μας εξηγήθηκε αρμοδίως, εκτός από την επιπρόσθετη ποινή, κάποιος θα χάσει και τα προνόμια της καλής διαγωγής στις φυλακές με αποτέλεσμα να στερηθεί είτε το δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση επ’ αδεία είτε άλλων ευεργετημάτων. Ακόμα και οι ισοβίτες αν καταδικαστούν για επιπρόσθετο αδίκημα θα χάσουν τα ευεργετήματα που έχουν σήμερα με επισκέψεις εκτός φυλακών κ.ά.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που ποινικοποιούν την εισαγωγή, κατοχή ή χρήση, ακόμα και την απόπειρα εισαγωγής, κατοχής ή χρήσης κινητών τηλεφώνων από κρατούμενους. Ταυτόχρονα, ποινικοποιούν την εισαγωγή ή απόπειρα εισαγωγής κινητών τηλεφώνων από πρόσωπα που δεν είναι κρατούμενα και επισκέπτονται τους κρατούμενους στις Φυλακές. Προβλέπει ιδιαίτερα αυξημένες ποινές σε μέλη του προσωπικού των Φυλακών που προβαίνουν ή αποπειρώνται να προβούν σε τέτοιες ενέργειες.

Όπως προβλέπεται, για κρατούμενους ή πολίτες που επιχειρούν να εισαγάγουν κινητό στις φυλακές προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια ή και πρόστιμο €5.000, ενώ για τους σωφρονιστικούς υπάλληλους η ποινή φυλάκισης φτάνει τα τρία έτη ή και πρόστιμο μέχρι €10.000, ή και τις δυο ποινές μαζί. Σημειώνεται ότι σε τακτικούς ελέγχους της διεύθυνσης των Φυλακών εντοπίζονται σε κελιά κινητά τηλέφωνα, ενώ στοχευμένους ελέγχους διενεργεί και η Αστυνομία όταν εξετάζει ποινικές υποθέσεις.

Ξεκαθαρίζεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ανεξάρτητη από τα μέτρα που σχεδιάστηκαν και δρομολογούνται για εγκαθίδρυση συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις Φυλακές, αλλά και από τους ελέγχους που διενεργούνται στις Φυλακές για εντοπισμό κινητών. Το νέο σύστημα για απενεργοποίηση των κινητών προωθείται από το Υπουργείο Μεταφορών σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς να διαρρέει οτιδήποτε άλλο για τις διαδικασίες.