Από μικρή ποσότητα σκουπιδιών δίπλα σε δρόμο φαίνεται να ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στο Όμοδος, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε ετοιμότητα στην περιοχή.

Ο κ. Κεττής ανέφερε ότι έχει εντοπιστεί το ακριβές σημείο έναρξης της φωτιάς, το οποίο βρισκόταν στα όρια του δρόμου, όπου υπήρχε μικρή σωρός σκουπιδιών. Η πυρκαγιά κατέκαυσε περίπου ένα εκτάριο με ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και σκύβαλα, ενώ επηρεάστηκαν ελαφρά οι αυλές τριών κατοικιών.

Παράλληλα, υπενθύμισε πως η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της πορτοκαλί προειδοποίησης για ακραία θερμοκρασία που ισχύει σήμερα, Σάββατο. Ο κ. Κεττής κάλεσε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στις δραστηριότητές του, ιδίως το σαββατοκύριακο, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυνάμεις της Υπηρεσίας πραγματοποιούν περιπολίες και επανδρώνουν παρατηρητήρια, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση εντοπισμού φωτιάς, ώστε να υπάρχει ταχεία ανταπόκριση.

ΚΥΠΕ