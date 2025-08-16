Μετά από δημοσίευση που έγινε σήμερα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και αφορούσε σε ανάρμοστη συμπεριφορά μέλους της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης 112, η Αστυνομία διέταξε διοικητική έρευνα κατά του συγκεκριμένου ατόμου.

Η υπόθεση αφορούσε σε τηλεφωνική κλήση προς το 112 από πολίτη χθες Παρασκευή για πυρκαγιά στην επαρχία Πάφου.

Αστυνομική ανακοίνωση αναφέρει, ειδικότερα, ότι μετά την δημοσίευση σήμερα περί ανάρμοστης ανταπόκρισης του μέλους της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης σε κλήση από πολίτη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου για να αναφέρει εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή της επαρχίας Πάφου, ο Αναπληρωτής Αρχηγός Αστυνομίας, Πανίκος Σταύρου, έδωσε οδηγίες για διεξαγωγή διοικητικής έρευνας για εντοπισμό του μέλους της Αστυνομίας που ανταποκρίθηκε στην επίμαχη κλήση, με στόχο την διερεύνηση του περιστατικού και περαιτέρω ενέργειες.