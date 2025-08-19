Όχι μόνο δεν θα γίνει ανεκτή η παρανομία του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού να μετακινήσει χαλίκια από την παραλία «Φάρος» στα Περβόλια, αλλά το Τμήμα Δημοσίων Έργων εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς τους στα σημεία από τα οποία αφαιρέθηκαν. Πάντως, η παράνομη αφαίρεση χαλικιών φαίνεται να κρατάει χρόνια συμβάλλοντας στην περαιτέρω διάβρωση του παραλιακού μετώπου, καθώς, όπως είναι γνωστό, η αφαίρεση των χαλικιών αποσκοπεί και στη δημιουργία αμμώδους παραλίας για τουριστικούς σκοπούς, κάτι το οποίο ευνοεί τόσο ο δήμος όσο και ο βουλευτής Λάρνακας Πρόδρομος Αλαμπρίτης.

Κατά της αφαίρεσης των χαλικιών δεν τάσσεται μόνο το Τμήμα Περιβάλλοντος, αλλά και η ίδια η υπουργός Γεωργίας, η οποία ξεκαθάρισε, πως δεν τίθενται θέμα επανεξέτασης του αιτήματος έγκρισης της απομάκρυνση των χαλικιών, τονίζοντας, παράλληλα, την ανάγκη επιβολής της νομοθεσίας «για τη διαφύλαξη της φυσικής ομορφιάς και της περιβαλλοντικής αξίας των παραλιών του νησιού μας».

Σχετικές αναφορές γίνονται σε απάντηση της υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου, σε ερωτήσεις του βουλευτή Λάρνακας, Πρόδρομου Αλαμπρίτη. Στην απάντηση της υπουργού, διά της οποίας σχολιάζει και την αφαίρεση των χαλικιών, αναφέρονται και τα ακόλουθα:

«Με την εν λόγω επέμβαση πραγματοποιείται η αφαίρεση σημαντικού όγκου επιφανειακού στρώματος (χαλικιών), τα οποία συγκρατούν τα κατώτερα στρώματα άμμου. Ως αποτέλεσμα, η άμμος, η οποία πια είναι εκτεθειμένη, παρασύρεται από το δυναμικό σύστημα της θάλασσας με αποτέλεσμα την αύξηση της τρωτότητας της παραλίας αυτής σε φαινόμενα διάβρωσης. Η αποκάλυψη του αμμώδους κατώτερου στρώματος με στόχο τη δημιουργία όψης αμμώδους παραλίας δεν συνιστά κατ’ ουδένα λόγο δικαιολογία της συνέχισης της εν λόγω επέμβασης. Επιπρόσθετα, η Περιβαλλοντική Αρχή υπέβαλε εισήγηση όπως το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) αξιολογήσει κατά πόσον ο όγκος των χαλικιών που έχει μαζευτεί σε σωρούς στο πίσω μέρος της παραλίας απαιτείται να επιστρωθεί και πάλι στην παραλία, στο πλαίσιο αποκατάστασης αυτής στα φυσικά χαρακτηριστικά της».

Στην απάντηση αναφέρεται, πως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει εξετάσει επανειλημμένα ζητήματα επεμβάσεων, που αφορούσαν μετακινήσεις υλικών στην παραλία «Φάρος», έπειτα από σχετικές καταγγελίες πολιτών και έχει συμμετάσχει σε συσκέψεις με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και την Επίτροπο Περιβάλλοντος. «Η θέση του Τμήματος Περιβάλλοντος», συνεχίζει η υπουργός, «ήταν και παραμένει η άμεση παύση της εν λόγω ενέργειας», δηλαδή της μετακίνησης χαλικιών από την παραλία του «Φάρου».

Η υπουργός προσθέτει, πως το εν λόγω θέμα συζητήθηκε εκ νέου σε συνάντηση στα γραφεία του Έπαρχου Λάρνακας στις 30/4/2025, όπου τόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος, όσο και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, συμφώνησαν όπως σταματήσει η δραστηριότητα της αφαίρεσης υλικού από την εν λόγω παραλία και όπως το συσσωρευμένο υλικό επιστρωθεί ομοιόμορφα στην παραλία, με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητάς της σε θέματα παράκτιας διάβρωσης.

Λαμβάνοντας όλα τα πιο πάνω υπόψιν, γίνεται αντιληπτό, παρατηρεί η υπουργός, ότι η ενέργεια της μετακίνησης των βοτσάλων με στόχο την τεχνητή όψη της αμμώδους παραλίας δεν συνιστά ενέργεια για την τουριστική αξιοποίηση αυτής, ούτε δικαιολογεί τον βαθμό της περιβαλλοντικής πίεσης που λαμβάνει χώρα στην εν λόγω παραλία, λόγω ανθρώπινων παρεμβάσεων. Συνεπώς, δεν τίθενται θέμα επανεξέτασης του εν λόγω αιτήματος, αλλά επιτακτική ανάγκη επιβολής της νομοθεσίας για τη διαφύλαξη της φυσικής ομορφιάς και της περιβαλλοντικής αξίας των παραλιών του νησιού μας.

Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Αλαμπρίτης είχε καλέσει την υπουργό να αναφέρει με ποια επιστημονικά ή τεχνικά κριτήρια το Τμήμα Περιβάλλοντος απέρριψε το αίτημα του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού για μετακίνηση λίθων από την παραλία «Φάρος» στα Περβόλια. Ζητούσε, επίσης, να ενημερωθεί «κατά πόσον είναι ενήμερο το υπουργείο σχετικά με την κατάσταση του παραλιακού πεζόδρομου στην περιοχή, ο οποίος κινδυνεύει με κατάρρευση λόγω διάβρωσης» και κατά πόσον το Υπουργείο προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος.