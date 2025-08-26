Όχι μόνο δεν κόπασε ο σάλος για τις αναφορές στον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου κατά τη διάρκεια podcast του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, αλλά μπήκε και… στους αθλητικούς χώρους πυροδοτώντας κόντρα του ΑΠΟΕΛ με την Αστυνομία.

Τη σφοδρή αντίδραση του ΑΠΟΕΛ προκάλεσε η ενέργεια της ΑΔΕ Λάρνακας να ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα για υβριστικό πανό που χαρακτήριζε, μεταξύ άλλων, τον ευρωβουλευτή «ντροπή της Κύπρου».

Το πανό σήκωσαν οπαδοί της λευκωσιάτικης ομάδας την Κυριακή κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την freedom 24 Krasava ΕΝΥ Ύψωνα στο στάδιο Αμμόχωστος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία πριν την έναρξη του αγώνα έγινε ανάρτηση του πανό στην κερκίδα στην οποία φιλοξενούνταν οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ. Γι’ αυτόν τον λόγο το ΤΑΕ Λάρνακας άρχισε να διερευνά υπόθεση που αφορά στο αδίκημα της απαγόρευσης χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων, κατά παράβαση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου.

Ήδη στο μικροσκόπιο βρίσκεται βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης για ταυτοποίηση των στοιχείων των προσώπων που προχώρησαν στη διάπραξη του διερευνώμενου αδικήματος. Η Αστυνομία διενεργεί εξετάσεις για να διαφανεί και το πώς πέρασε το επίμαχο πανό στο γήπεδο, με δεδομένο πως έγιναν έλεγχοι κατά την είσοδο οπαδών.

«Γίνονται εξετάσεις για ταυτοποίηση των στοιχείων των προσώπων που ενέχονται στη μεταφορά, αλλά και στην ανάρτηση του συγκεκριμένου πανό», ανέφερε η λειτουργός επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι οι οπαδοί να πέρασαν λευκό σεντόνι στο γήπεδο και να έγραψαν επί τόπου το υβριστικό περιεχόμενο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται και το ενδεχόμενο το πανό να κρύφτηκε μέσα σε τύμπανο.

Μέσω ιδιαίτερα καυστικής και δεικτικής ανακοίνωσης, ο ΑΠΟΕΛ ξέσπασε κατά της Αστυνομίας, υποδεικνύοντας πως «είναι καλύτερο να διεξάγει έρευνα γι’ αυτούς που βεβηλώνουν και καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου και τους Εθνικούς μας ήρωες, παρά ν’ αναλώνει τον χρόνο και τους πόρους της, για δήθεν έρευνες που μόνο σκοπό έχουν τον ανούσιο εντυπωσιασμό». Σημείωσε ακόμη πως «για ένα θέμα που ασχολήθηκε όλη η Κύπρος, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα πολιτικά κόμματα, τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας, το ανήκουστο της υποτιθέμενης υβριστικής συμπεριφοράς αφορά αποκλειστικά τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ».