Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/7) στη Νέα Υόρκη, όταν δύο αυτοκίνητα καρφώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα σε ένα κτίριο, ενώ λίγο έλειψε να χτυπήσουν και έναν πεζό. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί, οι οποίοι και συνελήφθησαν, και ο πεζός.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας ενός κτιρίου καταγραφεί τη στιγμή που ένας 20χρονος πεζός με μπλε φόρμα περπατάει στην οδό Fulton στο Bedford Stuyvesant και τελευταία στιγμή κάνει άκρη για να μην τον χτυπήσουν τα οχήματα, ωστόσο Όπως ανέφερε η Αστυνομία μια μαύρη Cadillac και μια BMW φέρεται να πέρασαν ένα κόκκινο φανάρι μετά από αντιπαράθεση.

NYPD arrested Cadillac driver Robert Walker (43) and BMW driver Anthony Hayes (56). All three (including the 28yo pedestrian) hospitalized and expected to recover. Noir Yoga’s Aug 1 opening now impossible.



Hayes charged with vehicular assault, DWI, reckless endangerment + more.… pic.twitter.com/eI4sJU4oe2 July 9, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο 56χρονος οδηγός της Cadillac, Άντονι Χέις, κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντίσταση κατά της σύλληψης, απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με επιβαρυντικές περιστάσεις και απερίσκεπτη οδήγηση. Ο 43χρονος οδηγός της BMW, Ρόμπερτ Γουόκερ, κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα, πρόκληση ζημιάς σε ξένη περιουσία και παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη. Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.