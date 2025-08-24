Μεταφέρθηκε και στο γήπεδο η θύελλα των αντιδράσεων για το podcast του Φειδία Παναγιώτου και τις αναφορές που έγιναν για τον Γρηγόρη Αυξεντίου.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην Freedom24 Krasava ΕΝΥ Ύψωνα στο Αμμόχωστος, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο φορτίστηκε έντονα με τους ΑΠΟΕΛίστες να αναρτούν αιχμηρό πανό εναντίον του ευρωβουλευτή.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία διερευνά υπόθεση χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων, ενώ λήφθηκε και υλικό από τις κάμερες του σταδίου.

