Σε διαστρέβλωση των δηλώσεων του και στην ανάγκη να προστατευθεί ο διάλογος από την ρητορική μίσους, αναφέρεται ο δημοσιογράφος – ιστορικός Μιχάλης Μιχαήλ, με αφορμή το σάλο που ξέσπασε γύρω από ισχυρισμούς για τον τρόπο θανάτου του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν σε podcast του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Ενώ η Κύπρος θέλει να ονομάζεται ευρωπαϊκό και δημοκρατικό κράτος, εντούτοις συνεχώς αποδεικνύει ότι κάθε άλλο παρά αυτά τα δύο είναι.

Διότι σε ένα ευρωπαϊκό και δημοκρατικό κράτος η διαφορετική άποψη και η διαφορετική οπτική δεν αντιμετωπίζεται με ψέματα και συκοφαντίες ούτε με ρητορικές μίσους, όπως συμβαίνει αυτές τις μέρες.

Τα τελευταία 24ωρα βρέθηκα στο επίκεντρο δημόσιας επίθεσης, με ύβρεις, χαρακτηρισμούς, κατηγορίες και απειλές που δεν στηρίζονται σε αυτά που πραγματικά είπα, αλλά σε ερμηνείες, φήμες και σκόπιμες διαστρεβλώσεις. Είναι ενδεικτικό ότι πολλοί από όσους έσπευσαν να πάρουν θέση — ακόμα και πολιτικά κόμματα — δεν μπήκαν στον κόπο να παρακολουθήσουν ολόκληρη την αναφορά μου στον Γρ. Αυξεντίου στη συνέντευξη αλλά βασίστηκαν σε αποσπασματικές αναφορές ή τρίτες ερμηνείες.

Ακόμα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε δημόσια το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου με ανάρτηση στα ΜΚΔ παραθέτοντας την ιστορική δήλωση του Γρ. Αυξεντίου ότι «στην εσχάτην ανάγκη θα αγωνιστώ και θα πεθάνω σαν Έλληνας, αλλά ζωντανόν δεν θα με πιάσουν».

Και διερωτώμαι ποια η σκοπιμότητα εκείνης της ανάρτησης, όταν κι εγώ στη συνέντευξη είπα ακριβώς το ίδιο.

Παρέθεσα τα στοιχεία που είχα στη διάθεση μου και επεσήμανα την ανάγκη να μελετούμε όλα τα δεδομένα που έρχονται στο φως, σεβόμενοι πάντοτε τον ήρωα και τη θυσία του.

Από κάποιους, η αναφορά αυτών των στοιχείων χαρακτηρίστηκε «ασέβεια».

Σε τι συνίσταται λοιπόν η αμαύρωση της μνήμης του ή η ασέβεια;

Οι κατήγοροι και οι συκοφάντες άκουσαν ότι εκθείασα ξεκάθαρα το μεγαλείο του Αυξεντίου που έγκειται στην απόφασή του να παραμείνει στο κρησφύγετο και να μην παραδοθεί;

Από την άλλη, η δική μου στάση τιμά τη θυσία του και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πριν χρόνια, σε ανύποπτο χρόνο, φιλοτέχνησα πορτρέτο του ως ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης. Αλλά και το ότι η γνωστή φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και την χρησιμοποιούν οι πάντες, με τον Αυξεντίου μπροστά από το κρησφύγετο είναι δική μου.

Τέλος, διευκρίνισα πως τα όσα ανέφερα δεν αποτελούν την απόλυτη αλήθεια, αλλά βασίζονται σε πηγές και δεδομένα που είναι σήμερα διαθέσιμα. Αύριο, ίσως νέα στοιχεία να ανατρέψουν κάποια από αυτά.

Συμπερασματικά, με έστησαν στον τοίχο για πράγματα που δεν είπα, αποκρύβοντας το τι πραγματικά είπα.

Ακόμα χειρότερα, τα πλείστα κόμματα προσπάθησαν να κομματικοποιήσουν το θέμα, εμπλέκοντας το ΑΚΕΛ στο όλο θέμα.

Όσα ειπώθηκαν, ειπώθηκαν από εμένα προσωπικά. Το ΑΚΕΛ ποια σχέση έχει με τα όσα είπα;

Η ευθύνη των όσων είπα ανήκει σε μένα και σε κανένα άλλο και ας μην προσπαθούν να ψαρέψουν σε θολά νερά.