Αντιδράσεις από κόμματα προκάλεσαν οι ισχυρισμοί για τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν σε podcast του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, με βάση τους οποίους ο ήρωας της ΕΟΚΑ είτε αυτοκτόνησε είτε εκτελέστηκε από συναγωνιστή του. Φιλοξενούμενος του Φειδία Παναγιώτου ήταν ο δημοσιογράφος – ιστορικός Μιχάλης Μιχαήλ, με τις αναφορές τους να προκαλούν θύελλα αντιδράσεων.

Σε ανακοίνωσή του ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί συνιστούν «ύβρη και προσπάθεια βεβήλωσης της θυσίας του ήρωα». Το ΔΗΚΟ υπογραμμίζει πως οι θυσίες των ηρώων μας δεν προσφέρονται για μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. Από την πλευρά του το ΕΛΑΜ σημειώνει πως «τολμούν οι «κύριοι» αυτοί να πιάνουν στο στόμα τους μεγαθήρια του Έθνους, όπως είναι ο Στρατηγός Διγενής και ο Σταυραετός του Μαχαίρα, προσπαθώντας να μειώσουν το μεγαλείο τους».

Απαντώντας, το ΑΚΕΛ τονίζει ότι ο Γρηγόρης Αυξεντίου είναι αξεπέραστο σύμβολο αυτοθυσίας και ηρωισμού της πατρίδας μας στον αντιαποικιακό αγώνα και ότι αυτό ακριβώς τονισε υπό την ιδιότητα του ως ιστορικός ερευνητής ο Μιχάλης Μιχαήλ. «Είναι φανερο ότι ορισμένοι κατασκευάζουν σκιάχτρα για να τα πολεμούν μόνοι τους και να πωλούν ανέξοδο πατριωτισμό» , προσθέτει.

Η ανακοίνωση ΔΗΣΥ

Ο ισχυρισμός σε podcast του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου ότι ο Γρηγόρης Αυξεντίου αυτοκτόνησε ή πυροβολήθηκε από συναγωνιστή του, συνιστά ύβρη και προσπάθεια βεβήλωσης της θυσίας του ήρωα.

Ούτε η ακόρεστη δίψα για δημοσιότητα του επικίνδυνου πολιτικού των σόσιαλ μίντια, ούτε η δήθεν «ιστορική αλήθεια» αριστερών φρονημάτων μπορούν να αιτιολογήσουν την αμαύρωση της υπερκόσμιας λάμψης της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου θα παραμείνει αιώνιος φάρος αγωνιστικότητας, αυταπάρνησης και ύψιστης αρετής. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ να αλλοιωθεί το μεγαλείο της θυσίας του, όπως και το μεγαλείο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας, δεν ξαναγράφεται από αριστερά ιδεολογήματα ούτε και μπορεί να διακωμωδείται με οποιοδήποτε τρόπο για προσωπικό ή άλλο όφελος.

Ανακοίνωση ΔΗΚΟ

Η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, όπως και όλων των ηρώων της ΕΟΚΑ, αποτελεί ακατάλυτο θεμέλιο της εθνικής μας αξιοπρέπειας και της συλλογικής ιστορικής μας μνήμης. Είναι μνημείο τιμής, που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις ούτε διαστρεβλώσεις που προσβάλλουν τις θυσίες των ηρώων μας.

Ας αφήσουν έξω τους ήρωες απο τις μικροπολιτικές ή/και προπαγανδιστικές τους αντιπαραθέσεις.

Σε όσους επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν με τέτοιο προσβλητικό τρόπο τις θυσίες των ηρώων μας, δεν ταιριάζει τίποτε άλλο παρά ντροπή.

Το ΔΗΚΟ καλεί όλους να σταθούν με σεβασμό απέναντι στους ήρωες και να διαφυλάξουν την ιστορική μνήμη από μικρότητες και πολιτικές σκοπιμότητες.

Η θυσία τους ανήκει στο έθνος και όχι σε πρόσκαιρες πολιτικές αντιπαραθέσεις

Η ανακοίνωση ΕΛΑΜ

Το Κουμμουνιστικό Κόμμα Κύπρου μετονομάστηκε στην εξέλιξη του χρόνου σε ΑΚΕΛ σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από το άρρωστο του παρελθόν. Παρόλα αυτά επί της ουσίας παραμένει το ίδιο.

Τα έμψυχα ή άψυχα παρακλάδια του, με ψεύδη και φαντασιώσεις προσπαθούν να σπιλώσουν τον πιο ένδοξο αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού και τους ίδιους τους ήρωες που με τη θυσία τους αποτελούν παντοτινό παράδειγμα για όσους πιστεύουν στο Θεό και το Ελληνικό Έθνος.

Τολμούν οι «κύριοι» αυτοί να πιάνουν στο στόμα τους μεγαθήρια του Έθνους, όπως είναι ο Στρατηγός Διγενής και ο Σταυραετός του Μαχαίρα, προσπαθώντας να μειώσουν το μεγαλείο τους.

Είναι τόσο μικροί που δεν αντιλαμβάνονται πως μόνο γέλωτα προκαλούν οι αναφορές τους. Έρχονται όμως ταυτόχρονα να μας υπενθυμίσουν πως ανάμεσα μας πάντοτε υπήρχαν και δυστυχώς πάντοτε θα υπάρχουν, δοσίλογοι.

Ο Κυπριακός Ελληνισμός θα τιμά αιώνια τους ήρωες του Έθνους και θα καταδικάζει σύσσωμος αυτές τις ανεκδιήγητες συμπεριφορές.

Δόξα και τιμή στον Γρίβα Διγενή!

Δόξα και τιμή στον Γρηγόρη Αυξεντίου!

Δόξα και τιμή στην ΕΟΚΑ!

Ζήτω η Κύπρος!

Ζήτω η Ελλάδα!

Ζήτω το Έθνος!

Η απάντηση ΑΚΕΛ

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου είναι αξεπέραστο σύμβολο αυτοθυσίας και ηρωισμού της πατρίδας μας στον αντιαποικιακό αγώνα. Αυτό ακριβώς τονισε υπό την ιδιότητα του ως ιστορικός ερευνητής ο Μιχάλης Μιχαήλ, για όποιον άκουσε τη σχετική συζήτηση και δεν παρασύρθηκε από τις παραπλανητικές ανακοινώσεις κομμάτων. Ειδικότερα, ανέφερε αυτολεξεί: «…Η σημασία είναι το αν εκάηκε ή όχι ζωντανός ή ότι έμεινε μέσα;…Αν ήσουν εσύ ή εγώ ήταν να μείνουμε μέσα; Μόλις εθωρούσαμε την πεζίνα εν θα επετασσούμασταν έξω;… Εν δαμαί το μεγαλείο. Το ότι έμεινε μέσα όχι το πως εσκοτώθηκε…»

Είναι φανερο ότι ορισμένοι κατασκευάζουν σκιάχτρα για να τα πολεμούν μόνοι τους και να πωλούν ανέξοδο πατριωτισμό.

Για την Ιστορία, υπενθυμίζουμε ότι όταν οι Βρετανοί αποικιοκράτες καταζητούσαν τον Γρηγόρη Αυξεντίου, η μόνη εφημερίδα που αρνήθηκε να δημοσιεύσει την προκήρυξη ήταν η εφημερίδα του ΑΚΕΛ. Αυτά προς διευκρίνιση τι εστί πατριωτισμός και τι πατριδοκαπηλία.

Αντιδρά εκ νέου ο ΔΗΣΥ για τον Αυξεντίου και τη στάση του ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ αντί να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του, δίνει κάλυψη στο στέλεχός του, που ουσιαστικά υιοθετεί το αφήγημα των Άγγλων της τότε εποχής και βεβηλώνει τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Επαναλαμβάνουμε ότι η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας και δεν μπορεί να παραχαράσσεται από τα αριστερά ανοητολογήματα.

Ασφαλώς και είναι τεράστιας σημασίας ο τρόπος της θυσίας του ήρωα. Δεν αποδεχόμαστε και δεν θα επιτρέψουμε να αφήνεται η παραμικρή κηλίδα ή υπόνοια.

Για την …ιστορία το ΑΚΕΛ δεν στήριξε, κατ’ ακρίβειαν διαφώνησε και κατ’ ουσίαν υπέσκαψε τον πιο λαμπρό αγώνα του κυπριακού ελληνισμού.

Ας μην ξύνει άλλο τις πληγές.

Ας απαντήσουν μόνο αυτό: Παραδέχονται το ιστορικό τους λάθος;