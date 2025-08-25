Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΑΔΕ Λάρνακας για το πανό υβριστικού περιεχομένου που χαρακτήριζε τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, «ντροπή της Κύπρου». Το πανό σήκωσαν οπαδοί του ΑΠΟΕΛ χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα της ομάδας τους με την freedom 24 Krasava ΕΝΥ στο στάδιο Αμμόχωστος, ως επακόλουθο του σάλου που προηγήθηκε για τις αναφορές στον Γρηγόρη Αυξεντίου κατά τη διάρκεια podcast του ευρωβουλευτή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία πριν την έναρξη του αγώνα έγινε ανάρτηση του πανό στην κερκίδα όπου φιλοξενούνταν οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ. Γι’ αυτόν τον λόγο η Αστυνομία άρχισε να διερευνά υπόθεση που αφορά στο αδίκημα απαγόρευσης χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων κατά παράβαση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 2008 (48(I)/2008).

Ήδη στο μικροσκόπιο βρίσκεται το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του αγώνα για ταυτοποίηση των στοιχείων των προσώπων που προχώρησαν στην διάπραξη του αδικήματος. Η Αστυνομία διενεργεί εξετάσεις για να διαφανεί και το πώς πέρασε το επίμαχο πανό στο γήπεδο, με δεδομένο πως έγιναν έλεγχοι κατά την είσοδο των οπαδών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι οι οπαδοί να πέρασαν λευκό σεντόνι στο γήπεδο και να έγραψαν επί τόπου το υβριστικό περιεχόμενο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται και το ενδεχόμενο το πανό να κρύφτηκε μέσα σε τύμπανο.

Αιχμηρή ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ με αφορμή την έρευνα της Αστυνομίας για την υπόθεση που αφορά την ανάρτηση πανό με υβριστικό φρασεολόγιο από οπαδούς των γαλαζοκιτρίνων, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, στον αγώνα με την Freedom24 Krasava ΕΝΥ Ύψωνα.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Η Αστυνομία Κύπρου είναι καλύτερο να διεξάγει έρευνα για αυτούς που βεβηλώνουν και καπηλεύονται, την ιστορία της Κύπρου και τους Εθνικούς μας Ήρωες παρά να αναλώνει τον χρόνο και τους πόρους της, για δήθεν έρευνες που μόνο σκοπό έχουν τον ανούσιο εντυπωσιασμό. Για ένα θέμα που ασχολήθηκε όλη η Κύπρος, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα πολιτικά κόμματα, τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας, το ανήκουστο της υποτιθέμενης υβριστικής συμπεριφοράς αφορά αποκλειστικά τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.

ΥΓ: Για όσους προβληματίζονται για το τέλος του Σταυραετού, να τους ενημερώσουμε ότι παραμένει Αθάνατος.