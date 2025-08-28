Η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου έχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του Κυπριακού Ελληνισμού με αντίστοιχες προεκτάσεις σε ολόκληρο τον Ελληνισμό, αναφέρει, σε ανακοίνωση του με αφορμή πρόσφατες αναφορές για τον Υπαρχηγό της ΕΟΚΑ, το Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ.

«Μετά από 68 χρόνια η θυσία αυτή έχει μετατραπεί σε σύμβολο του αγώνα για ελευθερία στην Κύπρο» και εκφράζει την ιδέα της αυτοθυσίας για έναν ανώτερο σκοπό και την πίστη στο δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση, προσθέτει.

Επισημαίνει, παράλληλα, ότι σήμερα, η μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου εξακολουθεί να εμπνέει, υπενθυμίζοντας τη σημασία της αγάπης για την πατρίδα, της θυσίας για τα κοινά ιδανικά, και της αντίστασης στην αδικία και ανομία.

«Στη σύγχρονη εποχή, η θυσία του Σταυραετού του Μαχαιρά, μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα μάθημα για τη σημασία της αλληλεγγύης, του θάρρους και της δέσμευσης στα δημοκρατικά ιδανικά και τις ελευθερίες. Ενθαρρύνει τις νέες γενιές να αναγνωρίζουν την αξία της προσφοράς στο κοινό καλό και την ανάγκη να παλεύουν για την διατήρηση και την ενίσχυση των αξιών που υπερασπίζονται», σημειώνει.

Αναφέρει, επίσης, ότι η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου μπορεί να λειτουργήσει ως έμπνευση για την ενεργό συμμετοχή στις εθνικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες, υπενθυμίζοντας ότι η αλλαγή και η πρόοδος είναι δυνατές μέσα από αγώνα, θυσίες, αγάπη για την πατρίδα και αφοσίωση σε ένα δίκαιο και ειρηνικό μέλλον στη βάση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για μια ελεύθερη πατρίδα χωρίς κατοχή.