Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) εντόπισε 27χρονο υπήκοο από το Κονγκό, ο οποίος εργαζόταν παράνομα σε ξενοδοχείο, ενώ διέμενε στον ίδιο χώρο με τον 5χρονο γιο του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από πληροφορίες ότι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο απασχολούνταν παράνομα αλλοδαποί, πραγματοποιήθηκε έλεγχος, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος εργαζόταν στον τομέα συντήρησης και επιδιορθώσεων από το 2021, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο άνδρας συνεργάστηκε με τα μέλη της ΥΑΜ, αποκαλύπτοντας πως ζούσε μόνος με το παιδί του, καθώς η μητέρα είχε εγκαταλείψει την Κύπρο από τον περασμένο Μάιο.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για πλήρη ιατρική εξέταση, ενώ τη φροντίδα του ανέλαβε λειτουργός του οργανισμού «Hope for Children».