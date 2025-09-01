«Ό,τι έχει εντοπιστεί έχει καταγραφεί. Έχει καταγραφεί συγκεκριμένο υλικό που αφορά εισηγήσεις για να μην επαναληφθούν παραλείψεις από δω και πέρα σε παρόμοιες περιπτώσεις».

Αυτό δήλωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριος Χαρτσιώτης, απαντώντας σε ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση της φονικής πυρκαγιάς στην Ορεινή Λεμεσό από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο υπουργός που μιλούσε στο περιθώριο διάσκεψης Τύπου με θέμα «Έναρξη Παγκύπριας Διαφωτιστικής Εκστρατείας γύρω από Θέματα Πρόληψης και Καταπολέμησης του Σεξισμού», στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Λευκωσία, πρόσθεσε ότι έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα θέματα, τα οποία έχουν αποτυπωθεί στις εκθέσεις των τεσσάρων υπηρεσιών που έχουν δοθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και σε όλες τις απαντήσεις από το ερωτηματολόγιο των βουλευτών κατά τις τελευταίες δύο συνεδρίες (της Βουλής για την πυρκαγιά).

Παράλληλα, ο Μάριος Χαρτσιώτης τόνισε ότι «σε μια τέτοιας σφοδρότητας καταστροφή είναι αδύνατο να μπορέσουν να ελεγχθούν όλα και να κυλήσουν όλα στην εντέλεια. Πάντοτε σε μια περίπτωση πολέμου ή στην εκτέλεση τέτοιων αποστολών που έχουν να επιτελέσουν η Κυπριακή Δημοκρατία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς είναι φυσιολογικό κάποιες παραλείψεις να παρουσιάζονται, σημείωσε. Παρά ταύτα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, αυτές οι παραλείψεις να ελαττωθούν και, αν είναι δυνατόν, να εκλείψουν σε παρόμοιες περιπτώσεις», πρόσθεσε.

Κατά τον ίδιο, τα στοιχεία της φύσεως δεν είναι εύκολο να τα δαμάσει κανένας με οποιονδήποτε τρόπο, όπως δεν κατάφεραν να τα δαμάσουν ούτε ακόμη και προηγμένες χώρες, ακόμη και οικονομικά ή και τεχνολογικά προηγμένες από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι αναπόφευκτο και είναι γνωστό τοις πάσι, παρατήρησε.

Αναφερόμενος στο πόρισμα της ATF, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι το πόρισμα έχει δοθεί στη δημοσιότητα, έτυχε και σχολιασμού ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων την περασμένη Παρασκευή. Τα αποτελέσματα και το πόρισμα είναι εκεί και είναι απόλυτα σεβαστό», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν τον απασχολεί το ενδεχόμενο ενός κυβερνητικού ανασχηματισμού, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι «όπως έχει τεθεί επανειλημμένως το ερώτημα αυτό και έχει απαντηθεί, είναι θέμα καθαρά του Προέδρου της Δημοκρατίας».

«Ως Υπουργοί πρέπει να είμαστε εκεί στις θέσεις μας προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, να υλοποιήσουμε το καθημερινό πρόγραμμα που έχουμε, αλλά και – ιδίως αυτή την περίοδο – να υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης προκειμένου να εφαρμοστούν και να εκτελεστούν όλα εκείνα τα μέτρα για να αμβλύνουμε τον πόνο, τις ζημιές και την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι συμπολίτες μας μετά από αυτή την καταστροφή», είπε αναφερόμενος στη φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσού.

«Ως πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο με δύο χρόνια έχουμε προσφέρει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Αστυνομία Κύπρου όλα εκείνα τα εφόδια, τα οποία ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσουν κάποιες φυσικές καταστροφές – επαναλαμβάνω, όχι αυτού του μεγέθους για το οποίο δεν ήμασταν έτοιμοι, γιατί επρόκειτο για κάτι πρωτοφανές, όπως αποδείχθηκε και από το πόρισμα των Αμερικανών», τόνισε σχετικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης.