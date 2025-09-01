Θετική κρίνεται η φετινή έκθεση των ΗΠΑ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο για το 2024, η οποία φέτος περιορίζεται στη μισή έκταση απ’ ότι σε προηγούμενα έτη.

Η θετική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά απουσιάζουν από τα θέματα αναφοράς, ζητήματα όπως η ξενοφοβία, η μετανάστευση, οι διακρίσεις και βία βάσει φύλου ή/και αναπηρίας και κυρίως, ζητήματα διαφθοράς.

Η έκθεση, η οποία ετοιμάζεται κάθε χρόνο από το Γραφείο Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας για το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, παρουσιάζει, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σημαντικά θετικά στοιχεία για την κυπριακή πραγματικότητα στα θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αξιοσημείωτο, ότι ενώ η Έκθεση για το 2023 ήταν 62 σελίδες, φέτος περιορίζεται σε μόλις 27 σελίδες.

Στην έκθεση, γίνεται ειδική μνεία στην ελευθερία του Τύπου και στο καθεστώς ελευθερίας των δημοσιογράφων, στο αποτελεσματικό, δικαστικό σύστημα και στο δημοκρατικό πολίτευμα κάτω από το οποίο προάγεται η ελευθερίας της έκφρασης, μεταξύ αυτών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Παράλληλα, χαιρετίζεται θετικά η ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους και η βία βασισμένη στη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική και εθνοτική καταγωγή ή/και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Κληθείς από τον «Φ» ο υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης να σχολιάσει την έκθεση, εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τα θετικά βήματα που έχουν σημειωθεί στα αναφερόμενα ζητήματα. Παράλληλα, τόνισε ότι τα σημεία που έχουν περιληφθεί στην έκθεση των ΗΠΑ για το 2024 περιλαμβάνουν και προκλήσεις, οι οποίες θα μελετηθούν και θα αποτελέσουν κατευθυντήριο οδηγό για περαιτέρω πρωτοβουλίες και δράσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Καταληκτικά, ο υπουργός σημείωσε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί και οι θετικές αναφορές αποτελούν έναυσμα για ενίσχυση των αδιάκοπων και συνεχών προσπαθειών που καταβάλλονται για πλήρη και καθολικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίτευξη της ισότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.