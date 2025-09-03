Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιητικό νομοσχέδιο που προβλέπει τη μεταφορά του Κρατικού Αρχείου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Περί της ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και συναφών θεμάτων Τροποποιητικός Νόμος του 2025», θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ψήφιση.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, δήλωσε ότι το Κρατικό Αρχείο αποτελεί τον κύριο φορέα διαφύλαξης των ιστορικών εγγράφων της Κύπρου και χαρακτήρισε τη μεταφορά του στο Υφυπουργείο «φυσικό βήμα», καθώς «θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να συνεργαστεί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά».

Σύμφωνα με την ίδια, η αλλαγή αυτή «διασφαλίζει ενιαία στρατηγική για τη διαφύλαξη, τη διαχείριση και την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του Κρατικού Αρχείου».

Συμφωνία για το αρχείο Ρένου Λυσιώτη

Η Υφυπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε επίσης ότι υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του Υφυπουργείου και του Μουσείου Αγώνος για την παραχώρηση του αρχειακού υλικού του Ρένου Λυσιώτη σχετικά με τον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959.

Ευχαρίστησε τον κ. Λυσιώτη για την προσφορά πολύτιμων εγγράφων και προσωπικών αντικειμένων, όπως η φωτογραφική μηχανή που χρησιμοποιούσε κατά την κράτησή του, για την αποτύπωση της ζωής στα κρατητήρια.

Η κ. Κασσιανίδου τόνισε ότι το Υφυπουργείο αναλαμβάνει την ευθύνη διαφύλαξης και ανάδειξης του υλικού μέσω του Μουσείου Αγώνος, το οποίο ξεκινά σύντομα ψηφιακή καταλογογράφηση των εκθεμάτων του. Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσει νέα μουσειογραφική μελέτη για την αναβάθμιση του μουσείου.

ΚΥΠΕ