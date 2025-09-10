Το «στρατιωτικό δικαστήριο» αποφάσισε την Τετάρτη την «αποφυλάκιση» των τριών εκ των πέντε Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα, ώστε να «δικαστούν» ελεύθεροι. Για το ζεύγος που είχε «φυλακιστεί» προηγουμένως από το «επαρχιακό δικαστήριο», η «κράτηση» συνεχίζεται λόγω άλλης, ξεχωριστής υπόθεσης που εκκρεμεί, όπως αναφέρθηκε.

Το «δικαστήριο» έλαβε υπόψη ότι η «κατηγορούσα αρχή» δεν ζήτησε τη συνέχιση της κράτησής τους και έκρινε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος να επηρεάσουν την έρευνα.

Για την «αποφυλάκισή» τους, οι τρεις Ελληνοκύπριοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, καλούνται να καταβάλουν χρηματική «εγγύηση» ύψους 200.000 τουρκικών λιρών ο καθένας και να παρουσιάζονται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα στο πλησιέστερο «αστυνομικό τμήμα». Επιπλέον, διατάχθηκε η παράδοση όλων των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, ενώ τους επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τα κατεχόμενα. Η παράνομη κράτηση του ζεύγους δε, θα συνεχιστεί, καθώς αντιμετωπίζουν μια ξεχωριστή διαδικασία σε «επαρχιακό δικαστήριο» στο Τρίκωμο. Η ακρόαση για την υπόθεσή τους έχει οριστεί για αυτή την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 π.μ., όπου και αναμένεται να κριθεί η τύχη της «κράτησής» τους.

Η επόμενη συνεδρίαση του «στρατιωτικού δικαστηρίου» για την υπόθεση και των πέντε Ελληνοκυπρίων ορίστηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου, στις 9:30 π.μ.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία

Κατά τη σημερινή διαδικασία, οι δικηγόροι υπεράσπισης, Οντζέλ Πολιλί και Ουγούρ Τσουλχάογλου, αναφέρθηκαν σε σοβαρές παραλείψεις και μεροληψία στην έρευνα από τον μάρτυρα κατηγορίας, «αστυνομικό».

Ανέφεραν ότι δεν διενεργήθηκε έλεγχος για δακτυλικά αποτυπώματα σε κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα), με τον «ανακριτή» να ισχυρίζεται ότι δεν θα είχε αποτέλεσμα. Οι κατοχικές αρχές δεν ζήτησαν, ούτε προτίθενται να ζητήσουν, υλικό από στρατιωτικές κάμερες που βρίσκονται στην περιοχή των Στροβιλιών, το οποίο θα μπορούσε να διαφωτίσει την υπόθεση.

Ο δικηγόρος Πολιλί, είπε κατά τη διαδικασία ότι «συνέλαβαν αυτούς τους ανθρώπους για να σώσουν τον Σιμόν Αϊκούτ και κατασκεύασαν αυτό το έγκλημα».

Οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι η έρευνα ήταν μονόπλευρη, καθώς δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι προς όφελος των κατηγορουμένων.