Υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές οδηγήθηκε σήμερα (19/9), 21χρονος αλλοδαπός από την Ινδία, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό και την κλοπή 32χρονης οικιακής βοηθού από το Νεπάλ. Η υπόθεση καταγγέλθηκε την περασμένη εβδομάδα στο ΤΑΕ Λεμεσού και οι ανακριτές προχώρησαν αμέσως στη σύλληψή του.

Το διάταγμα της επταήμερης κράτησής του έληγε σήμερα και η Αστυνομία αιτήθηκε την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού. Ο νεαρός αντιμετωπίζει τα αδικήματα του βιασμού και της κλοπής, τα οποία διαπράχθηκαν, σύμφωνα με την καταγγελία, τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την 32χρονη παραπονούμενη, η οποία εργάζεται ως οικιακή βοηθός, το περιστατικό συνέβη όταν δέχθηκε πρόσκληση να επισκεφθεί τον 21χρονο στην οικία του. Κατά την παραμονή της εκεί, οι δύο φέρονται να κατανάλωσαν αλκοόλ και ο ύποπτος φέρεται – σύμφωνα με την καταγγελία – να τη βίασε. Ακολούθως, ο φερόμενος δράστης φέρεται να της πήρε την τσάντα της, μέσα στην οποία υπήρχε χρηματικό ποσό 400 ευρώ και η άδεια παραμονής της στην Κύπρο.

Η 32χρονη εξήλθε από την οικία του και ζήτησε βοήθεια από γείτονες, ένας εκ των οποίων κάλεσε την Αστυνομία. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, όπου προχώρησε σε καταγγελία.

Ο 21χρονος συνελήφθη και ανακρίθηκε από τις Αρχές. Κατά την ανάκρισή του, αρνήθηκε ότι διέπραξε τον βιασμό, υποστηρίζοντας πως η σεξουαλική επαφή έγινε με τη συναίνεση της 32χρονης γυναίκας. Η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού, με τον 21χρονο να τελεί υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του.