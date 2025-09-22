Συνολική οικονομική βοήθεια ύψους έως και €23,5 εκατομμυρίων ενεργοποιήθηκε από την κυβέρνηση για τη στήριξη των πληγέντων γεωργών και κτηνοτρόφων μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2025 στην επαρχία Λεμεσού.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τις σχετικές δράσεις κατά τη συνεδρία της 30ής Ιουλίου, με την ευθύνη υλοποίησης να αναλαμβάνεται από το Τμήμα Γεωργίας.

Η ενημέρωση ήρθε δια στόματος του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΚΟ, Πανίκου Λεωνίδου, κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης των κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος με θέμα τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Λεμεσό.

Η πρώτη δράση αφορά την άμεση οικονομική ενίσχυση για το 100% της ετήσιας απώλειας εισοδήματος γεωργών και κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, είχαν καταβληθεί συνολικά €3.230.815 σε 1.307 δικαιούχους. Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν υποβάλει αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2025 ή είχαν δηλώσει ζημιές στο Τμήμα Γεωργίας μέχρι την 1η Αυγούστου 2025.

Επιπλέον, με ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας στις 7 Αυγούστου, δόθηκε η δυνατότητα σε όσους υπέβαλαν Δήλωση Ζημιάς για Επαναδραστηριοποίηση (έως 15 Σεπτεμβρίου), να αξιολογηθούν και για απώλεια εισοδήματος, ακόμη και αν δεν είχαν υποβάλει αίτηση στον ΚΟΑΠ. Αξίζει να σημειωθεί πως περίπου 45 αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, ενώ για 100 αιτητές διαπιστώθηκε κατόπιν ελέγχου ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια.

Η δεύτερη δράση αφορά ειδικό σχέδιο επαναδραστηριοποίησης για την αποκατάσταση υποδομών και εξοπλισμού. Προβλέπεται επιδότηση έως και 80% των επιλέξιμων δαπανών. Μετά την υποβολή αίτησης, οι δικαιούχοι λαμβάνουν 30% προκαταβολή, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται με την ολοκλήρωση των δράσεων.

Το τρίτο σκέλος της κρατικής στήριξης καλύπτει όσους δεν εμπίπτουν στο Έκτακτο Σχέδιο, μέσω επενδυτικού προγράμματος με επιδότηση έως 65% των επιλέξιμων δαπανών. Ισχύει η ίδια διαδικασία πληρωμής με προκαταβολή 30% και εξόφληση με την ολοκλήρωση των έργων. Τα δύο τελευταία σχέδια προκηρύχθηκαν στις 2 Αυγούστου 2025, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 15η Σεπτεμβρίου 2025, μετά από αίτημα των κοινοταρχών σε σύσκεψη στις 8/8/2025.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή, είχαν υποβληθεί συνολικά 1.140 αιτήσεις, ενώ ξεκίνησαν και επιτόπιοι έλεγχοι από τις 7 Αυγούστου. Οι αξιολογήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ οι πληρωμές θα γίνονται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των αποκαταστατικών έργων.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, εστάλησαν οι πρώτες 55 επιστολές πορισμάτων σε μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους, ώστε να προχωρήσει η καταβολή προκαταβολών για επαναδραστηριοποίηση.