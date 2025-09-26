Λιγότερες από 10 ημέρες απομένουν μέχρι την λήξη ισχύς του Διατάγματος του Υπουργείου Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο, από τις 3 Οκτωβρίου 2025, θα ακυρώνονται τα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας (ΜΟΤ) για όσα οχήματα δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρεωτική ανάκληση των ελαττωματικών αερόσακων Takata ένα μέτρο που αφορά άμεσα την ασφάλεια δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Ανάκληση γίνεται για όσα οχήματα έλαβαν ενημέρωση για αντικατάσταση αερόσακων από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και δεν προχώρησαν στην επιδιόρθωση εντός 8 μηνών από τη λήψη του μηνύματος. Ο κατάλογος οχημάτων υπό ανάκληση αερόσακων και η καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας παρατίθεται στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, από τα 81.060 οχήματα που είχαν αρχικά εντοπιστεί για ανάκληση, έχουν συμμορφωθεί ένα ποσοστό 76%. Εκκρεμούν 19.671 οχήματα, ενώ έχουν προγραμματιστεί 2.853 ραντεβού, με τους υπόλοιπους 16.818 ιδιοκτήτες να μην έχουν δώσει καμία ανταπόκριση.

. Στην περίπτωση της Mazda στους 3.125 οι διοκτήτες που δεν ανταποκρίθηκαν στα τηλέφωνα συμπεριλαμβάνεται και η ίδια η εταιρεία.

. Παράλληλα, από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα προστέθηκαν επιπλέον 18.500 οχήματα στη λίστα ανάκλησης, με 13.682 εξ αυτών να παραμένουν εκκρεμή.



Επομένως, η λίστα όλων των οχημάτων προς ανάκληση αερόσακων περιλαμβανομένων διαγραμμένων και ακινητοποιημένων φθάνει τα 99.560 οχήματα.

Επιπλέον πίεση προκαλούν οι προθεσμίες που εκπνέουν τις αμέσως επόμενες ημέρες, καθώς στις 2 Οκτωβρίου λήγει η ανάκληση για 5.612 οχήματα (5.584 Toyota, 28 Lexus), στις 5 Οκτωβρίου για 155 οχήματα (11 Audi, 28 BMW, 4 Jaguar-Land Rover-Range Rover, 4 Mazda, 63 Mercedes, 4 Mitsubishi, 23 Nissan, 8 Subaru, 9 Toyota, 1 Volkswagen), στις 7 Οκτωβρίου για 3.918 οχήματα (504 BMW, 3.387 Honda, 27 Jaguar-Land Rover-Range Rover), στις 10 Οκτωβρίου 63 (33 Audi, 12 BMW, 7 Seat, 11 Volkswagen), στις 11 Οκτωβρίου 280 (241 Audi, 19 Seat, 20 Skoda), στις 12 Οκτωβρίου 72 BMW, στις 13 Οκτωβρίου 120 (97 BMW, 23 Ford), στις 14 Οκτωβρίου 647 (109 BMW, 538 Mercedes), στις 17 Οκτωβρίου 999 (118 BMW, 842 Mitsubishi, 39 Volvo), στις 18 Οκτωβρίου 332 (15 BMW, 105 Chevrolet, 3 Citroen, 185 Opel, 24 Suzuki), στις 19 Οκτωβρίου 1.496 (119 BMW, 12 Mercedes, 1365 Nissan), στις 20 Οκτωβρίου 239 BMW, στις 24 Οκτωβρίου 275 BMW, στις 25 Οκτωβρίου 13 Mazda, στις 27 Οκτωβρίου 2 Nissan, στις 28 Οκτωβρίου 12 (9 Mazda, 1 Mitsubishi, 2 Nissan), στις 30 Οκτωβρίου 4.113 Mazda, στις 8 Νοεμβρίου 693 Nissan, στις 11 Νοεμβρίου 400 Volkswagen, στις 23 Νοεμβρίου 10 Seat, και στις 8 Δεκεμβρίου 212 Subaru).

Τα στοιχεία αποτυπώνουν με σαφήνεια τη δυσκολία ολοκλήρωσης της επιχείρησης ανάκλησης εντός των καθορισμένων ημερομηνιών, με τις αντιπροσωπείες και εξουσιοδοτημένα συνεργεία να βρίσκονται στα όριά τους.

Σφοδρές ήταν οι καταγγελίες που ακούστηκαν στην Επιτροπή Μεταφορών, με τον βουλευτή και πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρο Παπαδούρη, να κατηγορεί δύο εταιρείες διανομής οχημάτων ότι επιβάλλουν αδικαιολόγητες χρεώσεις ύψους μέχρι και €150 στους πολίτες για την αντικατάσταση των επικίνδυνων αερόσακων Takata, ενώ σε άλλες ανακλήσεις εξαρτημάτων (όπως φρένα ή ηλεκτρικά μέρη) η αντικατάσταση γίνεται δωρεάν.

Ο κ. Παπαδούρης ανέφερε ότι οι δύο εταιρείες εισέπραξαν μέχρι στιγμής ποσά που αγγίζουν τα €4 εκατομμύρια, κυρίως από περιπτώσεις 27.000 εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, και μίλησε για «επιχειρηματική ευκαιρία πάνω σε ένα θέμα ασφάλειας».

Ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο διαφωνεί πλήρως με οποιαδήποτε χρέωση για ανακλήσεις, αλλά τόνισε πως το ζήτημα δεν εμπίπτει στις άμεσες αρμοδιότητές του.

Ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Γιώργος Λουκάς, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για περίπου 17.000 οχήματα, άρα η έλλειψη δεν αποτελεί εμπόδιο. Αντιθέτως, οι καθυστερήσεις αποδίδονται κυρίως σε προβλήματα που αφορούν τον προγραμματισμό των ραντεβού, κυρίως στην εταιρεία Mazda, η οποία δίνει ραντεβού πλέον για τον Νοέμβριο. Αντίθετα, η Toyota φαίνεται να έχει επαρκή αποθέματα και άμεσα διαθέσιμα ραντεβού.

Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το ποσοστό υλοποίησης βρίσκεται στο 76%, ενώ ο στόχος που θεωρείται αποδεκτός διεθνώς είναι μεταξύ 85% και 90%. Παρά τις καθυστερήσεις, υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το τέλος του 2025, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί, εφόσον ενταθούν οι προσπάθειες και αποφευχθούν νέα εμπόδια.

Με χιλιάδες πολίτες ακόμη σε αναμονή, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν στοχευμένη παράταση της προθεσμίας, τουλάχιστον για όσες περιπτώσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί αλλά δεν μπορούν να εκτελεστούν εγκαίρως. Ο κ. Βαφεάδης δήλωσε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί εντός των επόμενων δύο ημερών, μετά από αξιολόγηση των δεδομένων.

Ο Υπουργός και μέλη της Επιτροπής απηύθυναν έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που επηρεάζονται από την ανάκληση, να επικοινωνήσουν άμεσα με τους διανομείς ή το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ώστε να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.

Η εκστρατεία ενημέρωσης του Υπουργείου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ωστόσο η συμμετοχή παραμένει κρίσιμη για να αποτραπούν περιπτώσεις ατυχημάτων ή αχρείαστης ταλαιπωρίας λόγω ακύρωσης ΜΟΤ.

Εκκρεμούν 19.671 οχήματα

Συνολικά η λίστα περιλαμβάνει 5.593 Toyota, 4.139 Mazda, 3.387 Honda, 2085 Nissan, 1.588 BMW, 859 Mitsubishi, 601 Mercedes, 412 Volkswagen, 285 Audi, 220 Subaru, 185 Opel, 105 Chevrolet, 39 Volvo, 36 Seat, 31 Jaguar-Land Rover-Range Rover, 28 Lexus, 24 Suzuki, 23 Ford, 20 Skoda, 3 Citroen.

Πότε χρειάζεται δεύτερο MOT μετά την αντικατάσταση

Στις περιπτώσεις αυτόματης ακύρωσης των οχημάτων που δεν συμμορφώθηκαν στην οκτάμηνη προθεσμία

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, η Οδηγία 858/2018 της Ε.Ε., ενσωματωμένη στο κυπριακό δίκαιο, καθιστά σαφές ότι ο κατασκευαστής οφείλει να καλύπτει το κόστος των διορθωτικών μέτρων. Ωστόσο, ασάφειες προκύπτουν σε περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, με τους ιδιοκτήτες να μένουν «ξεκρέμαστοι», όπως σχολίασαν βουλευτές.

Ταυτόχρονα, εκφράστηκε ανησυχία για την αυτόματη ακύρωση των MOT των οχημάτων που δεν συμμορφώθηκαν, με βουλευτές να τονίζουν πως σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες θα κληθούν σε δεύτερο MOT, ακόμη και αν είχε γίνει έλεγχος λίγες εβδομάδες νωρίτερα, κάτι που μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος.

Βουλευτές από όλες τις πολιτικές παρατάξεις απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να ανταποκριθούν άμεσα στις ειδοποιήσεις που έχουν λάβει. Όπως τονίστηκε, χιλιάδες συμπολίτες κινδυνεύουν να στερηθούν το μοναδικό τους μέσο μετακίνησης, με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, Μαρίνος Μουσιούττας, σημείωσε ότι το 50% των εκκρεμοτήτων αφορούν πέντε μάρκες οχημάτων, ενώ έχουν εντοπιστεί διαθέσιμα ανταλλακτικά για περίπου 17.000 οχήματα. Ανέφερε ότι το 76% είναι κοντά στο διεθνές όριο συμμόρφωσης, αλλά ο χρόνος πιέζει.

Ο βουλευτής Πρόδρομος Αλαμπρίτης ζήτησε στενή παρακολούθηση των δεδομένων από το Υπουργείο και εντολή διακοπής των χρεώσεων. Ο Βαλεντίνος Φακοντής εξέφρασε ανησυχία για κοινωνικές επιπτώσεις εάν αποσυρθούν ΜΟΤ σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας. Ο Χρύσανθος Σαββίδης τόνισε την ανάγκη για διευκολύνσεις, κυρίως για τη ΜΟΤ μετά την ανάκληση, ώστε να αποφευχθούν διπλές χρεώσεις.