Λίγες μόλις ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ το Διάταγμα του Υπουργείου Μεταφορών, με το οποίο από τις 3 Οκτωβρίου 2025 θα ακυρώνονται τα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας (MOT) για τα οχήματα που δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρεωτική ανάκληση αερόσακου, 19.400 οχήματα παραμένουν εκκρεμή, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο είναι εφικτή η έγκαιρη εξυπηρέτηση από τις αντιπροσωπείες και τα συνεργεία. Εκτιμάται ότι μέχρι τις 3 Οκτωβρίου θα εκκρεμούν προς ανάκληση γύρω στα 17.000 οχήματα για ελαττωματικούς αερόσακους.

Η εκστρατεία ενημέρωσης του Υπουργείου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα, πινακίδες, δημοσιεύσεις στον Τύπο και ψηφιακή προβολή, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για την επικινδυνότητα των ελαττωματικών αερόσακων και την ανάγκη άμεσης αντικατάστασής τους. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι ο χρόνος δεν επαρκεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο οι εταιρείες εισαγωγής όσο και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες να ανταποκριθούν στον όγκο των αιτήσεων για την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων, γεγονός που καθιστά αδύνατη, την ολοκλήρωση της διαδικασίας για όλα τα επηρεαζόμενα οχήματα πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται ότι το Διάταγμα του Υπουργού προνοεί πως, μετά την πάροδο της οκτάμηνης προθεσμίας, όλα τα οχήματα που δεν έχουν προβεί στην αντικατάσταση του προβληματικού αερόσακου θα χάνουν αυτόματα το πιστοποιητικό καταλληλότητας τους, με συνέπεια να μην μπορούν να κυκλοφορούν νόμιμα στους δρόμους.

Η εφαρμογή του μέτρου θεωρείται καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κατασκευαστών οι ελαττωματικοί αερόσακοι ενδέχεται, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να εκραγούν με σφοδρότητα, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς ή και θανάτους.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι απομένουν λιγότερες από 10 ημέρες μέχρι την έναρξη των ακυρώσεων και με χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων ακόμη σε αναμονή, πληθαίνουν οι φωνές που καλούν τον Υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, να επανεξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησης στοχευμένης παράτασης, τουλάχιστον για όσες περιπτώσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί αλλά δεν μπορούν να εκτελεστούν λόγω φόρτου εργασίας στα συνεργεία.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, για την ώρα, το Υπουργείο παραμένει σταθερό στη θέση του, καλώντας τους πολίτες να δράσουν άμεσα.