Αυξάνεται κατά οκτώ ευρώ το τέλος για την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου οχημάτων (ΜΟΤ) με βάση νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο Μεταφορών και κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο τροποποιείται ο Πίνακας των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμων του 2007 έως 2024, αυξάνοντας τα τέλη που καταβάλλονται για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, ως ακολούθως:

(α) Τέλος που καταβάλλεται σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (I.K.T.E.O.). Για τα οχήματα κατηγορίας ΜΙ (επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού) και ΝΙ (φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά), το εν λόγω τέλος αυξάνεται από €35 σε €43.

(β) Τέλος που καταβάλλεται σε Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (KEMO). Για τα οχήματα κατηγορίας ΜΙ (επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού) και ΝΙ (φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά), το εν λόγω τέλος αυξάνεται από €40 σε €46.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, κρίνεται αναγκαία λόγω των διοικητικών εξόδων που επωμίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και της αύξησης των τιμών σε λειτουργικά έξοδα για τη διενέργεια των ελέγχων, όπως και για σκοπούς βιωσιμότητας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και έχει ληφθεί έγκριση από την Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων.