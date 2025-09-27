Αίτημα για αναστολή ποινής του πελάτη της και διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών ζητά η δικηγόρος Λητώ Καριόλου, ενεργώντας κατ’ εντολή του κρατούμενου, ο οποίος κατήγγειλε ότι υπέστη πανειλημμένους βιασμούς από συγκρατούμενούς του στις Κεντρικές Φυλακές. Η κ. Καριόλου ζητά, επίσης, να τεθούν σε διαθεσιμότητα οι εμπλεκόμενοι λειτουργοί της Διοίκησης των Κεντρικών Φυλακών, όπως αναφέρει σε επιστολή που κοινοποίησε στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του το Τμήμα Φυλακών, αναφερόμενο σε δημοσιεύματα που αφορούν τον συγκεκριμένο κατάδικο, εξέδωσε το Σάββατο ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι «έχει ενημερωθεί από την Αστυνομία ότι η ποινική διερεύνηση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και με την ολοκλήρωση των εξετάσεων ο φάκελος θα προωθηθεί άμεσα στην Νομική Υπηρεσία για μελέτη και περαιτέρω χειρισμό». Προσθέτει, δε, ότι με την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας η Διεύθυνση των Φυλακών θα προβεί σε όποια άλλα τυχόν διαβήματα απαιτούνται.

Πάντως, η κ. Καριόλου, αναφέρει ως επιτακτική ανάγκη τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, «ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης και αποτελεσματική διερεύνηση όλων των ποινικών αδικημάτων», όπως αναφέρει, κάνοντας λόγο και για «ποινικά αδικήματα που προκύπτουν από την προσπάθεια συγκάλυψης εγκληματικών ενεργειών από την Διοίκηση των Κεντρικών Φυλακών».

Ζητά, δε και τη διαθεσιμότητα όλων των εμπλεκόμενων λειτουργών, «ώστε να αποφευχθεί εκφοβισμός ή επηρεασμός μαρτύρων», όπως σημειώνει, προσθέτοντας ότι «η παρούσα υπόθεση δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από την υπόθεση ομαδικού βιασμού κρατουμένου το 2014, οπότε οι αρμόδιες αρχές έθεσαν σε διαθεσιμότητα δεσμοφύλακες και προχώρησαν στη μετακίνηση του τότε Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών».

Η κ. Καριόλου σημειώνει πως έχει ήδη υποβάλει σχετική καταγγελία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων (CPT) για πλήρη διεθνή εποπτεία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όπως καταγράφεται από τη δικηγόρο του κατάδικου, ο πελάτης της υπέστη κατ’ επανάληψη βιασμούς από συγκρατουμένους του εντός του κελιού του και οι δράστες του χορήγησαν ναρκωτική ουσία, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Αναφέρει, ακόμα, ότι ο πελάτης δέχθηκε χτυπήματα από τους δράστες και ότι τα στιγμιότυπα της κακοποίησης καταγράφηκαν με κινητό τηλέφωνο και ακολούθως το υλικό «διανεμήθηκε τόσο εντός όσο και εκτός φυλακών, καθώς και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, με αποτέλεσμα τον πλήρη εξευτελισμό και την ανεπανόρθωτη προσβολή της προσωπικότητάς του».

Η δικηγόρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η διερεύνηση της υπόθεσης από το ΤΑΕ Λευκωσίας παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις» και ότι παραβιάζει το δικαίωμα του πελάτη της σε αποτελεσματική προστασία, σημειώνοντας ότι στο αίτημά της για λήψη συμπληρωματικής κατάθεσης στην παρουσία της, οι ανακριτές την ενημέρωσαν ότι η διερεύνηση θεωρήθηκε «ολοκληρωμένη» και ότι ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία. Επισημαίνει, όμως, ότι «δεν διερεύνησαν τα αδικήματα της παράνομης καταγραφής και διακίνησης βίντεο με τον βιασμό».

Επιρρίπτει, δε, ευθύνες στη Διοίκηση των Κεντρικών Φυλακών για αποτυχία προστασίας του πελάτη της, ενώ κάνει λόγο για «απάνθρωπες και εξευτελιστικές» συνθήκες κράτησης στα Κρατητήρια Λακατάμιας, σημειώνοντας ότι ο πελάτης της είχε σοβαρή μολυνση στο πόδι και ότι χρειάστηκε η δική της παρέμβαση για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Παραθέτοντας το χρονολόγιο των γεγονότων που κατήγγειλε ο πελάτης της, η κ. Καριόλου αναφέρει ότι ο κατάδικος εισήλθε στις Κεντρικές Φυλακές στις 8/8 και μεταφέρθηκε στις 14/8 στην πτέρυγα βαρυποινιτών, ενώ είναι ελαφροποινίτης, όπως σημειώνει. Η κακοποίηση, όπως αναφέρει, έλαβε χώρα στις 15/8 και 16/8.

Η κ. Καριόλου καταλογίζει «πρόθεση συγκάλυψης» στη Διεύθυνση των Φυλακών, σημειώνοντας ότι «παρά τις επίσημες καταγγελίες του, οι υπεύθυνοι δεν ενημέρωσαν την Αστυνομία, δεν διευθέτησαν ιατροδικαστική εξέταση και δεν παρείχαν ψυχολογική στήριξη» στον πελάτη της και ότι «ενώ από τις 18 Αυγούστου γνώριζαν τους δράστες, ο ένας εξ αυτών αποφυλακίστηκε και παραμένει ελεύθερος».

Σημειώνει, ακόμα, ότι στις 25/8, μετά την καταγγελία συγγενικού προσώπου του πελάτη της στην Αστυνομία, το ΤΑΕ Λευκωσίας έλαβε κατάθεση από τον καταγγέλλοντα και ότι αυτός δεν ενημερώθηκε για το δικαίωμά του σε νομική αρωγή.

Προσθέτει, επίσης, ότι στις 15/9, «μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης από τα ΜΜΕ, η Διοίκηση των Φυλακών τον μετέφερε στα Κρατητήρια Λακατάμιας, όπου κρατείται υπό απάνθρωπες συνθήκες» καθώς και ότι «κατά τη μεταφορά του, ενημερώθηκε για πρώτη φορά για την ύπαρξη του βίντεο από τον βιασμό και ευρεία διακίνηση του».

