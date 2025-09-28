Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, τιμήθηκαν δύο διακεκριμένοι ομογενείς για τη συμβολή και τις επιτυχίες τους.

Η εκτελεστική διευθύντρια του Center for Frontier AI Security, Δρ. Μαρίνα Θεοδότου, βραβεύτηκε με το Βραβείο Ηγεσίας (Leadership Award), ενώ ο πρόεδρος της Ακαδημίας Μουσικής των Βραβείων Grammy, Πάνος Παναγή (Panos Panay), έλαβε το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Lifetime Achievement Award).

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και τελεί υπό την παρουσία Κυπρίων και Ελλήνων αξιωματούχων, καθώς και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κυριάκος Παπαστυλιανού, τόνισε ότι οι δεσμοί Κύπρου–ομογένειας παραμένουν ισχυροί, εκφράζοντας την ελπίδα για μια επανενωμένη πατρίδα «χωρίς τουρκικά στρατεύματα». Ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ, ανέφερε ότι «πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά μέχρι να ελευθερωθεί η Κύπρος», αναφερόμενος και σε πρόσφατες προσπάθειες επηρεασμού του Κογκρέσου σε ζητήματα Τουρκίας.

Η Δρ. Θεοδότου, παραλαμβάνοντας το βραβείο της, έστειλε μήνυμα ελπίδας και ενδυνάμωσης, σημειώνοντας ότι «ηγεσία σημαίνει λογοδοσία και δύναμη για να προχωράς μπροστά». Από την πλευρά του, ο κ. Παναγή μίλησε για τη βαθιά του σύνδεση με την Κύπρο, δηλώνοντας ότι «όσο μεγαλώνω, τόσο πιο δυνατή είναι η φωνή μέσα μου που με καλεί πίσω στην πατρίδα».

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ Ανδρέας Κακουρής, ο Ελληνοκύπριος Διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, καθώς και οι μόνιμοι αντιπρόσωποι Κύπρου και Ελλάδας στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ και Αγλαΐα Μπαλτά.

ΚΥΠΕ