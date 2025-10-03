Καταγγελίες για λειτουργία παράνομου εργαστηρίου αποσυναρμολόγησης φυσιγγίων στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο που βρίσκεται στη Λευκωσία, διατυπώθηκαν εντός της χθεσινής ημέρας.

Ο τέως γραμματέας Συνδέσμου Σκοπευτών Ολυμπιακού Τραπ και Παρατράπ, Μάριος Αριστοδήμου, δημοσιοποίησε σε λογαριασμό του σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης φωτογραφίες από έναν χώρο σκοπευτηρίου, στον οποίο, όπως υποστηρίζει, γίνεται αποσυναρμολόγηση φυσιγγίων και συγκεκριμένα διαχωρισμός πυρίτιδας και βολίδων.

Μάλιστα, αυτό που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά, έχει να κάνει με τον ισχυρισμό του κ. Αριστοδήμου ότι τα υλικά αυτά που προκύπτουν μετά τον διαχωρισμό των φυσιγγίων, διοχετεύονται στην αγορά χωρίς κανέναν έλεγχο. «Παράνομος διαχωρισμός πυρίτιδας και βολίδων, με το υλικό να διοχετεύεται στην αγορά χωρίς παραστατικά», σημειώνει αυτολεξεί ο κ. Αριστοδήμου.

Ο όποιος προβληματισμός προκύπτει από τις πιο πάνω θέσεις έχει να κάνει με τα υλικά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η διαδικασία γίνεται χωρίς κανέναν έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα, υλικά όπως η πυρίτιδα που ενδεχομένως να διακινούνται κάτω από το ραντάρ των Αρχών, κάλλιστα θα μπορούσαν να καταλήγουν σε ομάδες ατόμων με εγκληματική δράση.

Ο «Φ» στην προσπάθεια του να συγκεντρώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εν λόγω καταγγελία, ενημερώθηκε από υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης πως οπτικό υλικό με το φερόμενο παράνομο εργαστήριο έχει τεθεί υπόψιν αρμόδιων Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας για διερεύνηση, μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές μας δεν καταφέραμε να διαπιστώσουμε πώς αξιολογήθηκε η πληροφορία.

Η θέση της ΣΚΟΚ

Πάντως, από πλευράς Ομοσπονδίας δεν φαίνεται –επί του παρόντος τουλάχιστον– να υπάρχει διάθεση για ουσιαστικό σχολιασμό του ζητήματος. Ο «Φ» επικοινώνησε χθες το απόγευμα με τον πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, Λένο Κυριάκου. «Δεν το γνωρίζουμε ως θέμα. Δεν έχω κάποιο σχόλιο», ήταν η αρχική τοποθέτηση του κ. Κυριάκου στην εφημερίδα μας.

Και πρόσθεσε: «Για μας είναι κουβέντες του καφενείου. Πρόκειται για κουτσομπολιά του Facebook και δεν πρόκειται να τα σχολιάσουμε». Στη συνέχεια, ωστόσο, αναφερόμενος στο οπτικό υλικό, είπε: «Είναι για το σκοπευτήριο Λευκωσίας τα όσα γράφτηκαν. Επικοινωνήσαμε μαζί τους και δεν ισχύει κάτι τέτοιο».

Ήδη ασχολείται ο ΚΟΑ

Τα όσα καταλόγισε με χθεσινό του μήνυμα ο Μάριος Αριστοδήμου τα έθεσε ενώπιον του πρόεδρου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Γιάννη Ιωάννου.

Όπως προανήγγειλε από προχθές ο κ. Αριστοδήμου σκόπευε να δημοσιοποιήσει 10 καυτά ζητήματα που αφορούν το άθλημα της σκοποβολής. Στην ουσία, με τη χθεσινή ανάρτησή του, έφερε στην επιφάνεια το πρώτο εξ αυτών των καυτών θεμάτων.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΚΟΑ, ο κ. Αριστοδήμου γράφει: «Πρόεδρε καλημέρα. Σήμερα δημοσιεύω το 1ο από μια σειρά 10 ζητημάτων που σου υποσχέθηκα χθες. Γνωρίζεις πολύ καλά τι απεικονίζουν οι φωτογραφίες που θα δει ο κόσμος: Παράνομο ερασιτεχνικό, εργαστήριο αποσυναρμολόγησης φυσιγγίων. Γνωρίζεις και πού βρίσκεται: Σε αίθουσα αθλητικού κέντρου που πλήρωσε ο φορολογούμενος πολίτης ως ξενώνα για φιλοξενία αθλητών. Ενημερώθηκες και για την επιχειρηματική δραστηριότητα: Παράνομος διαχωρισμός πυρίτιδας και βολίδων, με το υλικό να διοχετεύεται στην αγορά χωρίς παραστατικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι η εμπορία πυρίτιδας, εκρηκτικής ύλης δηλαδή, χωρίς άδεια αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Επί της ουσίας τρία ερωτήματα:

1. Ποιες ήταν οι ενέργειες του ΚΟΑ όταν ενημερωθήκατε;

2. Ποιες αποφάσεις πήρατε ως ιδιοκτήτης του αθλητικού κέντρου;

3. Η αίθουσα έχει επιστρέψει στην αρχική της χρήση, όπως πλήρωσε ο φορολογούμενος πολίτης;

Σε τέτοια ζητήματα, κύριε Πρόεδρε, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή».

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Γιάννης Ιωάννου, ανέφερε χθες στον «Φ» πως ήδη οι καταγγελίες που διατύπωσε γραπτώς ο Μάριος Αριστοδήμου απασχολούν τον Οργανισμό. Ανέφερε πως στην επιτροπή ελέγχου του ΚΟΑ που θα συνεδριάσει την προσεχή Δευτέρα θα κληθούν να παρευρεθούν ο Μάριος Αριστοδήμου, ο παλιός πρωταθλητής της σκοποβολής (σκιτ) Χρίστος Κουρτέλλας και ο πρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου. Κι αυτό προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα που έχουν εγερθεί.

Ο πρόεδρος του ΚΟΑ στις τοποθετήσεις του στην εφημερίδα μας έδωσε το στίγμα ότι ο Οργανισμός δεν αδιαφορεί για τα θέματα της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου. Είπε, συγκεκριμένα, πως από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρόεδρος του ΚΟΑ, μαζί με τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, είχαν συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού, Ευθύμιο Ευθυμίου.

Πρόσθεσε πως το δ.σ. του ΚΟΑ έχει ενημερωθεί για τη διερεύνηση καταγγελιών που έκανε η Επιτροπή Δεοντολογίας για το άθλημα της σκοποβολής (σημ. τρεις έρευνες) και τις μαρτυρίες περί τέλεσης ποινικών αδικημάτων.

Ο κ. Ιωάννου εξήγησε ότι τα διοικητικά στελέχη του ΚΟΑ έχουν ενημέρωση για την πορεία των ερευνών και είναι σε γνώση τους ότι οι σχετικές έρευνες της Επιτροπής Δεοντολογίας προωθήθηκαν στις διωκτικές Αρχές. Εξήγησε ότι ο ΚΟΑ δεν μπορεί να παρέμβει σε εν εξελίξει ποινικές διαδικασίες, αλλά διαβεβαίωσε πως από πλευράς Οργανισμού οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά.