Γύρω στα 1.600 ραντεβού έχουν προγραμματιστεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για διορθωτικά μέτρα σε σχέση με τις ανακλήσεις λόγω αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Γιώργος Λουκά.

Από τις 3 Οκτωβρίου ανεστάληλσαν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας (ΜΟΤ) για όσα οχήματα εκκρεμεί η υλοποίηση ανάκλησης για την αντικατάσταση αερόσακου, στη βάση της οκτάμηνης προθεσμίας που είχε καθοριστεί με την Εγκύκλιο 8/2025, τον Φεβρουάριο 2025.

Σε ανακοίνωση του ΤΟΜ, αναφερόταν ότι μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου εκκρεμούσαν περιπτώσεις για ακόμα περίπου 16.900 οχήματα ή περίπου 20% του αρχικού αριθμού που ήταν γύρω στα 81.000 οχήματα. Σημειωνόταν ότι σε αριθμό ξεχώριζαν τα οχήματα μάρκας Toyota, αφού, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η εταιρεία στο Τμήμα, περίπου 5.000 ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν. Για άλλα 2.000 οχήματα μάρκας Honda οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία που είχε δώσει η εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΟΜ είχε δώσει παράταση αναστολής του ΜΟΤ σε όσα οχήματα είχαν διευθετήσει ραντεβού για υλοποίηση της ανάκλησης μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Όπως είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Λουκά, ενώ στην Toyota είχαν προγραμματιστεί γύρω στα 300 ραντεβού, με την κινητοποίηση των τελευταίων 1-2 ημερών έγινε κατορθωτό να διευθετηθούν άλλα 1.300 ραντεβού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Την ίδια ώρα, ενημέρωσε ότι υπάρχουν διαθέσιμα και άλλα ραντεβού και κάλεσε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής να το κάνουν.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής του ΤΟΜ, τις τελευταίες μέρες το Τμήμα δέχεται πάρα πολλά τηλεφωνήματα για το θέμα αυτό. Ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να ελέγξουν πότε περνά η οχτάμηνη προθεσμία για την ανάκληση του οχήματός τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΤΟΜ, και να πάρουν διορθωτικά μέτρα πριν την έλευση αυτής της ημερομηνίας.

Κάλεσε τον κόσμο να απευθύνεται στους αντιπροσώπους και τους κατασκευαστές για όλων των ειδών της ανακλήσεις, παρόλο που και οι εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές, όπως είπε. Οι ανακλήσεις «είναι μέρος της καθημερινότητας, πρέπει ως καταναλωτές να έχουμε έγνοια», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη ανάκληση αφορα ένα θέματα για το οποίο υπάρχει επικδυνότητα και κάλεσε τον κόσμο να προχωρήσει με τα διορθωτικά μέτρα. «Αναγνωρίζουμε την ταλαιπωρία, αλλά πρόκειται για το κοινό καλό», σημείωσε.

Επανάληψη ΜΟΤ μετά την υλοποίηση ανάκλησης

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Λουκά, για όσα οχήματα ανασταλεί το ΜΟΤ επειδή δεν πήραν εγκαίρως διορθωτικά μέτρα, μετά την υλοποίηση της ανάκλησης θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να επαναλάβουν τη διαδικασία του ΜΟΤ.

Όσον αφορά την επιτήρηση της εφαρμογής των ακινητοποιήσεων, σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις της αναστολής ισχύος του πιστοποιητικού καταλληλότητας, κατά τις οποίες δεν ισχύει η άμεση ακινητοποίηση, «τα μέλη της Αστυνομίας θα εκδίδουν εξώδικα πρόστιμα και θα προτρέπεται ο οδηγός όπως προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις, για επιδιόρθωση της οποιασδήποτε βλάβης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανανέωση του πιστοποιητικού καταλληλότητας».

Επιπλέον, η Αστυνομία διευκρινίζει πως θα συνεχίσει να εφαρμόζει το μέτρο της απαγόρευσης της συνέχισης της οδήγησης και της υπόδειξης προς τον οδηγό για χρήση ρυμουλκού όταν πρόκειται για όχημα για το οποίο ισχύει η άμεση ακινητοποίηση και όταν υφίσταται σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τη μηχανική ή άλλη κατάσταση του οχήματος.

ΚΥΠΕ