Απρόσμενη τροπή λαμβάνει η υπόθεση των ελαττωματικών αερόσακων Takata, καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οριστικοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών να μην δοθεί καμία παράταση στην καταληκτική προθεσμία της 3ης Οκτωβρίου 2025 για την υποχρεωτική ανάκληση. Επομένως από αύριο χιλιάδες αυτοκίνητα ακινητοποιούνται υποχρεωτικά, από τη στιγμή που με την ανάκληση του πιστοποιητικού καταλληλότητας αναστέλλεται και η άδεια κυκλοφορίας. Επομένως, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι να υλοποιηθεί η ανάκληση και το όχημα υποβληθεί εκ νέου σε τεχνικό έλεγχο.

Η απόφαση λήφθηκε χθες μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), όπου ξεκαθαρίστηκε ότι όλα τα οχήματα που δεν έχουν συμμορφωθεί θα αντιμετωπίσουν άμεση ακύρωση του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας (MOT) και πρέπει να ακινητοποιηθούν.

Η μόνη εξαίρεση αφορά οχήματα για τα οποία έχει ήδη προγραμματιστεί ραντεβού μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2025, και μόνο εφόσον αυτό τεκμηριώνεται με επίσημη επιβεβαίωση από τον διανομέα.

Καθοριστικής σημασίας στην απόφαση αυτή ήταν η στάση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, το οποίο δεν εμπιστεύεται πλέον τα χρονοδιαγράμματα όλων των διανομέων. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, υπήρξαν επανειλημμένες περιπτώσεις όπου διανομείς μετέθεταν συνεχώς τις ημερομηνίες παραλαβής των ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των ανακλήσεων.

Ειδικά στην περίπτωση της Mazda, χιλιάδες ιδιοκτήτες παραμένουν χωρίς ραντεβού, ενώ η εταιρεία εμφανίζεται να έχει προγραμματισμούς που φθάνουν ακόμη και τον Νοέμβριο. Αντίθετα, κατασκευαστές όπως η Toyota έχουν ανταποκριθεί επαρκώς, με άμεσα διαθέσιμα ραντεβού και επαρκή αποθέματα εξαρτημάτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών:

● Από τα 81.060 οχήματα που εντοπίστηκαν αρχικά με προβληματικούς αερόσακους, έχει ολοκληρωθεί η ανάκληση σε 76%.

● 19.671 οχήματα παραμένουν εκκρεμή. Από αυτά, μόνο 2.853 έχουν προγραμματισμένα ραντεβού.

● 16.818 ιδιοκτήτες δεν έχουν δώσει καμία απολύτως ανταπόκριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, προστέθηκαν επιπλέον 18.500 οχήματα στη λίστα ανάκλησης, ανεβάζοντας το συνολικό πλήθος σε 99.560 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων ακινητοποιημένων και διαγραμμένων).

Ανακλήσεις για λόγους ζωής – Πιθανός θάνατος από έκρηξη

Το Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, που τίθεται πλήρως σε ισχύ από τις 3 Οκτωβρίου 2025, στοχεύει στην πρόληψη θανατηφόρων ατυχημάτων. Οι αερόσακοι Takata έχουν κατηγορηθεί διεθνώς για εκρήξεις μετά από αποσύνθεση του χημικού προωθητικού, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς ή/και θανάτους. Στην Κύπρο είχαμε δύο θανατηφόρα και ένα σοβαρό τραυματισμό που αποδίδονται στην ελαττωματική έκρηξη αερόσακου.

Η αντικατάσταση θεωρείται ζήτημα άμεσης ασφάλειας, με τους κατασκευαστές να έχουν ήδη χαρακτηρίσει τους επηρεαζόμενους αερόσακους ως υψηλού κινδύνου.

Προειδοποίηση προς τους οδηγούς

Με τη χθεσινή απόφαση, το Υπουργείο στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν θα υπάρξει περαιτέρω ελαστικότητα, ούτε δικαιολογία για καθυστέρηση. Ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, είχε δηλώσει νωρίτερα πως «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και δεν θα αφήσουμε το θέμα να μας ξεφύγει», αφήνοντας να εννοηθεί πως ο νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Όσοι οδηγοί δεν συμμορφώθηκαν, κινδυνεύουν και με ποινικές ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος, εφόσον το όχημα κυκλοφορεί χωρίς ισχύον MOT και ασφάλιση.

Εντός της ημέρας επίσημη ανακοίνωση

Μέσα στην ημέρα αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, που θα καθορίζει επακριβώς τι ισχύει για κάθε κατηγορία ιδιοκτητών οχημάτων. Το ΤΟΜ καλεί τους πολίτες να ελέγχουν την ιστοσελίδα του Υπουργείου για ενημέρωση μέσω του αριθμού πλαισίου (VIN).

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΗΓΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Πίεση προκαλούν οι προθεσμίες που εκπνέουν. Σήμερα, 2 Οκτωβρίου, λήγει η ανάκληση για 5.612 οχήματα (5.584 Toyota, 28 Lexus), στις 5 Οκτωβρίου για 155 οχήματα (11 Audi, 28 BMW, 4 Jaguar-Land Rover-Range Rover, 4 Mazda, 63 Mercedes, 4 Mitsubishi, 23 Nissan, 8 Subaru, 9 Toyota, 1 Volkswagen), στις 7 Οκτωβρίου για 3.918 οχήματα (504 BMW, 3.387 Honda, 27 Jaguar-Land Rover-Range Rover), στις 10 Οκτωβρίου 63 (33 Audi, 12 BMW, 7 Seat, 11 Volkswagen), στις 11 Οκτωβρίου 280 (241 Audi, 19 Seat, 20 Skoda), στις 12 Οκτωβρίου 72 BMW, στις 13 Οκτωβρίου 120 (97 BMW, 23 Ford), στις 14 Οκτωβρίου 647 (109 BMW, 538 Mercedes), στις 17 Οκτωβρίου 999 (118 BMW, 842 Mitsubishi, 39 Volvo), στις 18 Οκτωβρίου 332 (15 BMW, 105 Chevrolet, 3 Citroen, 185 Opel, 24 Suzuki), στις 19 Οκτωβρίου 1.496 (119 BMW, 12 Mercedes, 1365 Nissan), στις 20 Οκτωβρίου 239 BMW, στις 24 Οκτωβρίου 275 BMW, στις 25 Οκτωβρίου 13 Mazda, στις 27 Οκτωβρίου 2 Nissan, στις 28 Οκτωβρίου 12 (9 Mazda, 1 Mitsubishi, 2 Nissan), στις 30 Οκτωβρίου 4.113 Mazda, στις 8 Νοεμβρίου 693 Nissan, στις 11 Νοεμβρίου 400 Volkswagen, στις 23 Νοεμβρίου 10 Seat, και στις 8 Δεκεμβρίου 212 Subaru).

Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΤΟΜ:

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επιθυμεί να ενημερώσει ότι από τις 3 Οκτωβρίου 2025 αρχίζει η διαδικασία αναστολής της ισχύος του πιστοποιητικού καταλληλότητας οχημάτων για τα οποία εκκρεμεί η υλοποίηση ανάκλησης για την αντικατάσταση αερόσακου, στη βάση της οκτάμηνης προθεσμίας που είχε καθοριστεί με την Εγκύκλιο 8/2025, τον Φεβρουάριο.

Το πρώτο κύμα αναστολών εφαρμόζεται από τις 3 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2025, σε διαφορετική ημερομηνία για κάθε μάρκα οχήματος, ανάλογα με την ημέρα που υποβλήθηκε επίσημη ενημέρωση από κάθε εταιρεία προς το Τμήμα και τους ιδιοκτήτες. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της ανάκλησης φαίνεται δίπλα από κάθε επηρεαζόμενο όχημα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.gov.cy/mtcw.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Τμήματος, υπάρχει η δυνατότητα, νοουμένου ότι τα συνεργεία εργαστούν επίμονα και εντατικά, να υλοποιηθούν και άλλες ανακλήσεις για οχήματα που έχουν κλείσει ραντεβού εντός του οκταμήνου, παρά τον μεγάλο αριθμό οχημάτων που δεν υλοποίησαν την ανάκληση μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, και κυμαίνεται σε περίπου 16.900 ή περίπου 20% του αρχικού αριθμού που ήταν γύρω στα 81.000 οχήματα.

Εκτός της εκτίμησης αυτής τίθενται οι περιπτώσεις οχημάτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν. Ξεχωρίζουν σε αριθμό η εταιρεία Toyota, που, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στο Τμήμα, περίπου 5.000 ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν, καθώς και η εταιρεία Honda με περίπου 2.000 ιδιοκτήτες χωρίς ανταπόκριση. Για όλα τα οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν ανταποκριθεί, δεν θα παραχωρηθεί παράταση χρόνου για υλοποίηση της ανάκλησης

Όμως, για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού για υλοποίηση της ανάκλησης εντός του μήνα Οκτωβρίου, θα δοθεί το περιθώριο να προβούν σε αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος μέχρι την ημερομηνία του ραντεβού τους, αλλά όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου 2025.

Η προθεσμία των οκτώ μηνών καθορίστηκε λόγω της σοβαρότητας του κινδύνου και αποτέλεσε εξαίρεση από το γενικότερο πλαίσιο των δεκαοκτώ μηνών, που καθορίζεται στην Εγκύκλιο. Γι’ αυτό και το χρονοδιάγραμμα υπήρξε αυστηρό, με στόχο την άμεση προστασία των πολιτών. Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στις συστάσεις των κατασκευαστριών εταιρειών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν εκδώσει οδηγίες για άμεση ακινητοποίηση αυτοκινήτων.

Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες έχουν ενημερωθεί με επιστολές και μηνύματα στο κινητό, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εκστρατείες μεγάλης κλίμακας για την ευρεία ενημέρωση του κοινού.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί τους πολίτες που αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τους διανομείς των κατασκευαστών ή αδυνατούν να εντοπίσουν εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή ανταλλακτικά, να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για να λάβουν καθοδήγηση.

Καλούνται οι διανομείς των κατασκευαστών να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ολοκλήρωσης των ανακλήσεων εντός της καθορισμένης περιόδου των οκτώ μηνών, αυξάνοντας αναλόγως τους ρυθμούς αντικατάστασης των αερόσακων.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπενθυμίζουν τη σύσταση μη χρήσης που είχε δοθεί εξαρχής στις περιπτώσεις οχημάτων που τελούσαν υπό ανάκληση λόγω ελαττωματικού αερόσακου, μέχρι την αντικατάσταση του εξαρτήματος.

Η ανάκληση αποτελεί ουσιαστικό μέτρο για την οδική ασφάλεια, αποτρέπει σοβαρούς κινδύνους και προστατεύει τη ζωή οδηγών, επιβατών και τρίτων.