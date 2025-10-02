Απόγνωση και αβεβαιότητα βιώσαν τους τελευταίους μήνες ιδιοκτήτες αναπηρικών οχημάτων, εξαιτίας της επικείμενης ακινητοποίησης των αυτοκινήτων τους λόγω των ανακλήσεων για τους ελλαττωματικούς αερόσακους Takata. Όπως μας κατήγγειλαν στο philenews, ορισμένοι ιδιοκτήτες έχουν στην κατοχή τους οχήματα συγκεκριμένης εταιρείας, το μοντέλο της οποίας δεν κυκλοφορεί πλέον, με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται και το αναγκαίο ανταλλακτικό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς όχημα.

Μετά από μήνες αναμονής, ταλαιπωρία, καταγγελίες και πιέσεις ακόμη και από το αρμόδιο Τμήμα, η εταιρεία ανταποκρίθηκε στους παραπονούμενους και τους έκλεισε ραντεβού για αντικατάσταση.

«Στη δική μας οικογένεια εξυπηρετούνται δύο άτομα, ένα με τετραπληγία και ένας κλινήρης. Το αυτοκίνητο που κινδυνεύει με ακινητοποίηση είναι ζωτικής σημασίας και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τις ιατρικές τους ανάγκες», ανέφερε ένας από τους παραπονούμενους στο philenews (η ιστοσελίδας γνωρίζει την ταυτότητά του). Ο παραπονούμενος, όπως μας αναφέρει, είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με το νόμο. «Κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς αναπηρικό όχημα. Όμως, δεν είναι εξ υπαιτιότητάς μας», είπε και πρόσθεσε πως δεν υπάρχει η δυνατότητα να μισθώνουν αναπηρικό όχημα για να καλύπτουν τις ανάγκες μετακίνησής τους.

Ο παραπονούμενος, σημείωσε επίσης, πως έχει απευθυνθεί τόσο στον εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας στην Κύπρο όσο και στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ). Ανέφερε, δε, πως βάσει ενημέρωσης από την εταιρεία, στην ίδια κατάσταση βρίσκονται άλλες πέντε οικογένειες. «Το δικά μας αυτοκίνητο θα πρέπει να ακινητοποιηθεί στις 3/10/25», είπε.

«Ζητάμε να βρεθεί για τις επηρεαζόμενες οικογένειες, μια εφαρμόσιμη και σωστή λύση στο πρόβλημα της ακινητοποίησης αναπηρικού οχήματος λόγω μη εξεύρεσης εξαρτήματος για αντικατάσταση αερόσακου TAKATA. Η ακινητοποίηση των οχημάτων μας θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα», υπογράμμισε και πρόσθεσε πως μετά από όλη αυτή την πολύμηνη ταλαιπωρία και αναμονή, αισθάνεται ανασφάλεια για το κατά πόσο θα εξυπηρετηθούν, τελικά.

Όσον αφορά στην επικοινωνία του με τους αρμόδιους φορείς, σημείωσε πως αυτή ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες, στις 5/03/25, όπου έγινε η πληρωμή του τέλους για την αλλαγή του αερόσακου, η οποία ήταν πέρα από €100.

Στις 13/05/25 προχώρησε σε επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας και έγινε αποστολή εγγράφων που αποδεικνύουν ότι το όχημα είναι αναπηρικό, ώστε αν μπορεί να δοθεί προτεραιότητα. Παράλληλα, εστάλη σχετικό email και στο ΤΟΜ. «Λάβαμε απάντηση από το ΤΟΜ, χωρίς ωστόσο να προτείνει κάποια λύση. Επίσης, είχαμε και άμεση ανταπόκριση από την εταιρεία, η οποία μας διαβεβαίωσε ότι θα δοθεί σειρά προτεραιότητας όταν παραλάβουν εξάρτημα».

Στις 30/06/25 ο παραπονούμενος προχώρησε σε ευγενική υπενθύμιση, όπου και τους απάντησε η εταιρεία ότι αναμένουν το εξάρτημα.

Στις 15/07/25 έστειλαν εκ νέου email. Η εταιρεία του απάντηση, τότε, πως δεν υπάρχει διαθέσιμο εξάρτημα και πως έγινε παραγγελία χωρίς να είναι γνωστή η ημερομηνία παραλαβής.

Στις 5/09/25 έστειλε εκ νέου email στην εταιρεία με την έκκληση να βρεθεί λύση. «Ζήτησα, επίσης, όπως η εταιρεία μας παραχωρήσει αναπηρικό όχημα μέχρι να βρεθεί λύση».

Στις 8/09/25 η εταιρεία ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα δεν παράγονται πλέον και δεν υπάρχουν διαθέσιμα εξαρτήματα στην αγορά, ότι έγινε ειδική παραγγελία και αναμένουν όπως τους σταλεί. Η εταιρεία απάντησε, επίσης, ότι την ευθύνη βαραίνει ο εισαγωγέας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. «Αγοράσαμε το αυτοκίνητο το 2010 από εισαγωγέα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων», διευκρίνισε.

Μετά από καταγγελίες και παρέμβαση της ιστοσελίδας μας, τελικά ο παραπονούμενος δέχθηκε τηλεφώνημα από την εταιρεία (18/9/25), η οποία και του έκλεισε ραντεβού για αντικατάσταση.