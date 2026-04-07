Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται οι προκαταρκτικές εγκρίσεις που είχαν σταλεί στις 19 Μαρτίου σε δικαιούχους του σχεδίου ηλεκτροκίνησης, στις περιπτώσεις όπου δεν αναρτήθηκε παραγγελία ή δεν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά τις ακυρώσεις θα αποσταλούν νέες προκαταρκτικές εγκρίσεις σε επιλαχόντες για την κατηγορία χορηγίας Δ5.

Οι επιλεγμένες αιτήσεις αφορούν τις θέσεις κλήρωσης 601 έως 636, με το ΤΟΜ να καλεί τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν στην ανάρτηση παραγγελίας εντός της προθεσμίας που θα καθορίζεται στο μήνυμα της έγκρισης.

Παράλληλα, το Τμήμα υπενθυμίζει ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία χορηγίας πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tomxorigies@rtd.mcw.gov.cy εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Το ΤΟΜ ξεκαθαρίζει ακόμη ότι, σε περίπτωση που οι νέοι δικαιούχοι δεν προχωρήσουν στην υλοποίηση της διαδικασίας μέσα στο χρονικό περιθώριο που θα τους δοθεί, τότε θα αποσταλούν προκαταρκτικές εγκρίσεις στους επόμενους επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης της κλήρωσης.

Στην ανακοίνωση δημοσιοποιούνται επίσης οι αριθμοί των αιτήσεων των επιλαχόντων Δ5 που προχωρούν στο επόμενο στάδιο, καθώς και οι αριθμοί των ακυρωμένων αιτήσεων Δ5.

Η εξέλιξη αυτή αφορά τη συνέχιση της διαδικασίας υλοποίησης του σχεδίου ηλεκτροκίνησης, μέσω της αναπλήρωσης θέσεων που έμειναν κενές λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών από αρχικούς δικαιούχους.

Αριθμοί αιτήσεων επιλαχόντων Δ5

60, 4900, 4050, 2963, 6248, 3940, 605, 1697, 4093, 6392, 5903, 1728, 1097, 1588, 5383, 5930, 5347, 2154, 1269, 1182, 5679, 1094, 6293, 887, 4471, 1202, 3956, 3592, 6257, 969, 2127, 3113, 1717, 5470, 5465, 5593

Αριθμοί ακυρωμένων αιτήσεων Δ5

1889, 3064, 5207, 4742, 5458, 6356, 5811, 3135, 5377, 69, 5270, 5145, 5683, 4835, 4227, 3453, 2341, 6169, 3393, 4639, 1800, 5931, 4821, 5907, 3049, 2585, 4075, 4865, 5652, 2409, 1409, 5506, 831, 3368, 946, 2778