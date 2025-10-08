Τέσσερα χρόνια μετά την παράδοση του πορίσματος Νικολάτου για το πάρτι με τα «χρυσά» διαβατήρια και οι έρευνες της Αστυνομίας δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα, για διάφορους λόγους, κυρίως λόγω της καθυστέρησης διαβίβασης στοιχείων από το εξωτερικό, αλλά και της πολυπλοκότητας των υποθέσεων.

Αν και έχουν καταχωρηθεί ενώπιον δικαστηρίων ορισμένες υποθέσεις, εντούτοις δεν ήταν ο όγκος που θα ανέμενε κάποιος, νοουμένου ότι στο πόρισμα που παρέδωσε ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνας Νικολάτος, καταγράφονταν σωρεία περιπτώσεις απόκτησης κυπριακών διαβατηρίων από ξένους επενδυτές και επιχειρηματίες, που ήταν ύποπτες λόγω εμπλοκής των ενδιαφερομένων σε ποινικές πράξεις. Όπως διαπιστώθηκε στο πόρισμα, για κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν καν ο υποτυπώδης έλεγχος των επενδυτών από τους παρόχους και μετέπειτα από όσους ενέκριναν τις αιτήσεις τους, με αποτέλεσμα πρόσωπα που καταζητούνται από τις Αρχές της χώρας τους ή άλλων χωρών, να λάβουν κυπριακή υπηκοότητα και «χρυσό» διαβατήριο, που υπό άλλες συνθήκες ποτέ δεν θα πολιτογραφούνταν ως Κύπριοι πολίτες.

Ως αποτέλεσμα τούτου, είναι αναγκασμένη η Κυβέρνηση διά του Υπουργικού Συμβουλίου μέσω σύστασης της ειδικής επιτροπής, να αφαιρεί εκ των υστέρων τις πολιτογραφήσεις όσων φαίνεται πως έγιναν παράνομα. Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα Νικολάτου μελετήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία και δόθηκαν από το καλοκαίρι του 2021 οδηγίες για τη διερεύνηση δεκάδων περιπτώσεων επενδυτών που πήραν κυπριακό διαβατήριο, ενώ υπήρχαν σοβαρά νομικά και άλλα κωλύματα. Όπως είχε γίνει γνωστό, πέραν των 100 περιπτώσεων διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία για να εξεταστούν κατά πόσον προέκυπταν ποινικά αδικήματα πίσω από τις πράξεις των πολιτογραφήσεων. Το ειδικό κλιμάκιο ανακριτών είχε ενισχυθεί σε κάποιο στάδιο με τα πρόσωπα που διενεργούσαν έρευνες για την κατάρρευση της Οικονομίας, ωστόσο οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και οι έρευνες ατέρμονες. Δόθηκε σημασία σε ορισμένες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν γνωστά πρόσωπα, ενώ για τις υπόλοιπες οι εξετάσεις συνεχίζονται.

Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία διά του ειδικού κλιμακίου που συστάθηκε στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας, απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία συμπληρωμένους λιγότερους από 10 φακέλους, οι οποίοι περιελάμβαναν πάνω από 20 περιπτώσεις πολιτογραφήσεων. Κάποιες υποθέσεις έχουν εκδικαστεί από τα δικαστήρια, άλλες εκκρεμούν και για μία διατάχθηκε η επανεκδίκασή της μετά από αθώωση. Η μεγαλύτερη υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον Κακουργιοδικείου, αλλά δεν έχει αρχίσει η ακρόασή της αφορά στο δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης στην Πάφο.

Στο μεταξύ, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι πρόσφατα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία για τις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να εξεταστούν όλες οι υπό διερεύνηση υποθέσεις, πού βρίσκεται η πορεία τους και οι περαιτέρω ενέργειες που απομένουν να γίνουν. Κάποιες υποθέσεις έχουν «σκαλώσει» σε διαδικαστικές διαδικασίες, όπως η αμφισβήτηση των ενταλμάτων έρευνας και παραλαβής τεκμηρίων από τις ανακριτικές Αρχές, καθώς και η εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Για αρκετές υποθέσεις αναμένονται στοιχεία από το εξωτερικό, ενώ υπάρχουν και ορισμένες υποθέσεις που βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Στη σύσκεψη, ανακριτές θα ενημερώσουν τους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας και για το πού βρίσκεται η έρευνα για σοβαρή υπόθεση με την παραχώρηση διαβατηρίων, για την οποία ελέγχεται δικηγόρος και άλλα πρόσωπα. Για την υπόθεση αυτή αναμένονται σύντομα εξελίξεις, καθ’ ότι υπήρξε παραπομπή ζητήματος στο Ανώτατο Δικαστήριο με την αμφισβήτηση της νομιμότητας του σχετικού εντάλματος έρευνας.