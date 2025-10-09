Αλυσιδωτές είναι οι επιπτώσεις από τα οδικά έργα που γίνονται στη Λευκωσία, καθώς με το που κλείνει μία οδική αρτηρία, επιφορτίζονται άλλοι δρόμοι. Αφορμή το προχθεσινό ρεπορτάζ στο philenews, για τα έργα που γίνονται στη λεωφόρο Διγενή Ακρίτα καθώς αυτό δημιουργεί σημαντική αύξηση των οχημάτων που μετακινούνται προς τη λεωφόρο Στασίνου, ενώ παράλληλα έργα γίνονται και στην Ευαγόρου, με τους καταστηματάρχες να μιλάνε για σοβαρές επιπτώσεις.

Το philenews, επικοινώνησε με τον αντιδήμαρχο Λευκωσίας, Χρύσανθο Φάκα, για τα έργα που γίνονται στην πρωτεύουσα, αλλά και για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που επικρατεί. Ο ίδιος, τόνισε πως ακόμη και με την ολοκλήρωση κάποιων έργων, δεν θα επιλυθεί το πρόβλημα και κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να βρουν λύσεις για το κυκλοφοριακό.

Επηρεάζουν και τη λεωφόρο Στασίνου τα έργα στη Διγενή Ακρίτα

Ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, εξήγησε πως τα έργα που γίνονται στη Διγενή Ακρίτα, επηρεάζουν και τη λεωφόρο Στασίνου, καθώς όταν κλείνεις μία οδική αρτηρία, οι οδηγοί αναγκαστικά χρησιμοποιούν άλλες οδούς και το πρόβλημα μεταφέρεται σε εκείνες.

«Χαιρετίζουμε τα έργα που γίνονται στο κέντρο της Λευκωσίας και τις εργασίες υποστύλωσης της λεωφόρου Διγενή Ακρίτα. Ένα έργο σημαντικό για την ασφάλεια των δημοτών μας. Αλλά, την ίδια ώρα, καλούμε τους αρμόδιους φορείς να βρουν λύσεις σήμερα για το κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Λευκωσίας.

Προ πέντε μηνών, κρούαμε τον κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιούσαμε ότι θα έρθει αυτή η μέρα. Πήραμε απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο και στείλαμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι πρέπει να επαναξιολογηθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Λευκωσίας», ανέφερε ο κ. Φάκας.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Λευκωσίας, αντί να εισακουστούν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μπήκαν κάτω από το χαλί και «σήμερα έγινε ο βίος αβίωτος στην καθημερινότητα των Λευκωσιατών που μετακινούνται στο κέντρο της Λευκωσίας».

Εργασίες στη λεωφόρο Ευαγόρου

Ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι σε λίγες εβδομάδες, τα έργα στη λεωφόρο Ευαγόρου αναμένεται να ολοκληρωθούν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Φάκα, αυτό δεν θα αλλάξει κάτι στο κυκλοφοριακό, καθώς η λεωφόρος Στασίνου, εδώ και αρκετό καιρό επιφορτίστηκε, διότι όλα τα οχήματα οδηγούνται εκεί, λόγω των άλλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

«Οι οδηγοί που έρχονται από την Παλουριώτισσα και το Καϊμακλί προς το κέντρο της Λευκωσίας για να πάνε σε άλλες περιοχές, ζουν καθημερινώς ένα Γολγοθά».

Οι λύσεις που εισηγήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, ανέφερε στο philenews, τις λύσεις που εισηγήθηκαν ως Δημοτικό Συμβούλιο, για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην πρωτεύουσα:

• Να εισέρχονται στις ώρες αιχμής, οχήματα στη λεωφόρο Μακαρίου (απορρίφθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών, ενώ αυθημερόν έκλεισαν και τη λεωφόρο Διγενή Ακρίτα, χωρίς να υπάρξει κυκλοφοριακή λύση για το όλο θέμα).

• Στη λεωφόρο Α.Γ. Λεβέντη να επιτρέπεται είσοδος των οχημάτων, κατά τις ώρες αιχμής. Εάν αυτό εισακουγόταν, τα φώτα τροχαίας της λεωφόρου Στασίνου-Ευαγόρου, θα αποφορτίζονταν κατά 50%.

• Αναπροσαρμογή των φώτων τροχαίας, ειδικότερα στη συμβολή Μακαρίου – Ευαγόρου – Α.Γ Λεβέντη. Υπάρχει κόκκινος σηματοδότης για χιλιάδες αυτοκίνητα, ενώ υπάρχει πράσινος σηματοδότης για τα λεωφορεία, τα οποία περνούν κάθε ένα ή δύο λεπτά.

Μία λωρίδα στην κυκλοφορία στη Διγενή Ακρίτα

Αναφορικά με τα έργα που γίνονται στη Διγενή Ακρίτα, είπε πως θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο, η μία λωρίδα κυκλοφορίας να παραμείνει ανοιχτή, ή ακόμη να αναπροσαρμοστούν οι χρόνοι των φώτων τροχαίας, στη συμβολή με τη Νικοδήμου Μυλωνά, αφού δεν λήφθηκε υπόψιν, ότι έκλεισε η μία κατεύθυνση, γιατί να είναι ανοιχτός ο πράσινος σηματοδότης και να επιφορτίζουμε και άλλο την ταλαιπωρία του κόσμου.

Αναστασίου Λεβέντη – καταργούνται τα φώτα τροχαίας στην Πλατεία Ελευθερίας

«Εάν επιτρέψουν την είσοδο των οχημάτων από την Αναστασίου Λεβέντη, αυτόματα καταργούνται τα φώτα τροχαίας στην πλατεία Ελευθερίας, διότι τα οχήματα δεν θα έχουν δεξιόστροφες κινήσεις», εξήγησε ο κ. Φάκας, αναφορικά με μία ακόμη λύση για το κυκλοφοριακό στο κέντρο της Λευκωσίας.

«Από την Ομήρου – πλατεία Σολωμού, τα οχήματα να στρίβουν δεξιά στην Αναστασίου Λεβέντη για να πάνε στο παλιό ΓΣΠ. Τώρα, απαγορεύεται και πάνε όλοι στην Πλατεία Ελευθερίας. Όποιος θέλει να κινηθεί στην Κύπρο πρέπει να πάει στην Πλατεία Ελευθερίας για να πάει στον προορισμό του» ανέφερε εν ολίγοις ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας.

Δεν θα αλλάξει κάτι με την ολοκλήρωση των έργων

Να σημειώσουμε ότι οι εργασίες στη λεωφόρο Ευαγόρου θα ολοκληρωθούν σε λίγες εβδομάδες, θα φύγουν εντελώς οι περιφράξεις, ενώ επίσης η Κωνσταντίνου Παλαιολόγου θα ανοίξει για τα αυτοκίνητα εντός Δεκεμβρίου. Παρόλα αυτά, ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, δεν θεωρεί ότι θα αποφορτιστεί η κίνηση στη λεωφόρο Στασίνου, διότι η επιφόρτιση είναι συσσωρευμένη τα τελευταία έτη, λόγω των γενικότερων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπου όλα τα οχήματα μετακινούνται για να καταλήξουν στη λεωφόρο Στασίνου.

Καταστηματάρχες: «Χάνουμε πελάτες. Η Ευαγόρου είναι πέρασμα»

«Θα μας επηρεάσει θετικά ότι υπάρχει μεγάλο πεζοδρόμιο. Ζητήσαμε να μας κρατήσουν ένα χώρο στάθμευσης για να εξυπηρετούνται τα καταστήματα εδώ με τους προμηθευτές αλλά αρνήθηκε η μηχανικός του Δήμου να μας το κάνει, ενώ προηγουμένως υπήρχε, αλλά με διάφορες δικαιολογίες δεν μας το έκανε», ανέφερε στο philenews καταστηματάρχης της οδού Ευαγόρου.

Πρόσθεσε όμως πως, τα έργα προχωρούν πιο γρήγορα από ό,τι νόμιζαν και θα τελειώσουν ένα μήνα πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα τελειώσουν, ανέφερε συγκεκριμένα.

«Η κυκλοφοριακή συμφόρηση δημιουργείται λόγω του ότι η Παλαιολόγου είναι κλειστή, καθώς γίνονται ταυτόχρονα έργα και στην Ευαγόρου», πρόσθεσε ο καταστηματάρχης της περιοχής.

«Από την ημέρα που ξεκίνησαν τα έργα, επηρεάστηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και οι πεζοί. Συγκεκριμένα, το μαγαζί μας σίγουρα επηρεάστηκε. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που πέφτει η δουλειά, με τα έργα έπεσε περισσότερο ο κύκλος εργασιών.

Υπάρχει η τριπλάσια κίνηση. Χώρους στάθμευσης δεν μας έκαναν. Δεν προλαβαίνουν να σταθμεύσουν άτομα, δεν μπορεί κάποιος πελάτης να σταθμεύσει και να αγοράσει κάτι. Οι προμηθευτές δεν έχουν χώρο για να σταθμεύσουν», πρόσθεσε ένας άλλος καταστηματάρχης της οδού Ευαγόρου.

«Νοέμβριο θα τελειώσουν τα έργα. Υπάρχει ταλαιπωρία. Σίγουρα υπήρξε δουλειά, όμως όχι στον βαθμό που περιμέναμε. Χάνουμε πελάτες και τουρίστες, καθώς η οδός Ευαγόρου είναι πέρασμα», πρόσθεσε.

Ζητούν επαναξιολόγηση της άνω Μακαρίου – Δεν θέλουν να είναι μονόδρομος

Το θέμα της Άνω Μακαρίου (ο δρόμος από το πρώην Χίλτον μέχρι τα φώτα του Αστυνομικού Σταθμού Λυκαβητού) συζητείται αναφορικά με το ενδεχόμενο επαναφοράς της αμφίδρομης κίνησης.

Μάλιστα, υπάρχουν φωνές που ζητούν να ακουστούν από το κεντρικό κράτος για την επαναξιολόγηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της άνω Μακαρίου, καθώς επιθυμούν να γίνει επαναφορά της αμφίδρομης κίνησης.

Ο Δήμος Λευκωσίας, όπως αναφέρουν, δεν έδωσε ποτέ τη συναίνεσή του για μονοδρόμηση της Λεωφόρου Μακαρίου, και ως εκ τούτου, ήταν μία απόφαση που πάρθηκε από τους αρμόδιους φορείς του κράτους, χωρίς να εισακουστούν οι εκκλήσεις τους.