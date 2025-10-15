Σήμερα αναμένεται να γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο οχημάτων που παραμένουν παγιδευμένα στην αλυκή Λάρνακας από την περασμένη Τετάρτη. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, την προσπάθεια θα αναλάβει εταιρεία με εξειδικευμένο εξοπλισμό και βαριά μηχανήματα που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Ο κ. Βύρας ανέφερε ότι «σήμερα θα καταβληθεί προσπάθεια από την εταιρεία για απεγκλωβισμό των οχημάτων και σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει κατορθωτό, θα προσπαθήσει εκ νέου και την Πέμπτη».

«Παρά το γεγονός ότι η απομάκρυνση των δύο αυτοκινήτων φαίνεται να είναι δύσκολη, εντούτοις είμαι αισιόδοξος ότι τελικά η προσπάθεια θα στεφθεί με επιτυχία», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς πως βρέθηκαν στην αλυκή τα δύο αυτά οχήματα, ο κ. Βύρας απάντησε πως «αυτή είναι η απορία όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών» και πρόσθεσε πως «αρχικά το ένα αυτοκίνητο μπήκε στην αλυκή και το δεύτερο εισήλθε στο χώρο για να βγάλει το πρώτο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και αυτό».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Δήμαρχος είπε πως «τα δύο οχήματα όταν απεγκλωβιστούν θα μεταφερθούν στις αποθήκες του Δήμου Λάρνακας και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να καταβάλουν όλα τα έξοδα, προκειμένου να τα παραλάβουν».

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις βροχές των τελευταίων ημερών στη Λάρνακα, η αλυκή έχει μέσα αρκετό νερό με αποτέλεσμα η προσπάθεια για απομάκρυνση των δύο οχημάτων να είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επέβαλε εξώδικό πρόστιμο ύψους 2 χιλιάδων ευρώ για επέμβαση / ζημιογόνα δραστηριότητα που υποβάθμισε τον βιότοπο, δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων.

Ο Δήμος Λάρνακας εξέφρασε με ανακοίνωση του «έντονη ανησυχία» για το περιστατικό παράνομης εισόδου οχημάτων εντός της Αλυκής Λάρνακας, όπου δύο αυτοκίνητα εντοπίστηκαν ακινητοποιημένα μέσα στον προστατευόμενο υγροβιότοπο».

Η αλυκή Λάρνακας «αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κύπρου και είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 και τη Συνθήκη Ramsar, με εξαιρετική σημασία για την άγρια ζωή και ιδίως για τα υδρόβια πτηνά που φιλοξενεί. Από το 1997 τελεί υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας».

Προστίθεται ότι «οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα το οικοσύστημα, τα είδη ή τους οικότοπους των ειδών, αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμους του 2003 έως 2015 και τους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2021».

Ωστόσο, καταλήγει η ανακοίνωση «παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις, ενημερωτικές εκστρατείες και σήμανση στην περιοχή, ορισμένοι συνεχίζουν να αγνοούν επιδεικτικά τους κανόνες και να προβαίνουν σε απαράδεκτες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο το οικοσύστημα της αλυκής».

ΚΥΠΕ