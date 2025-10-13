Παραμένουν εγκλωβισμένα για πέμπτη ημέρα στην αλυκή Λάρνακας, τα δύο οχήματα που κόλλησαν από την περασμένη Τετάρτη όταν οδηγός εισήλθε στην αλυκή και δεύτερος έσπευσε να τον βοηθήσει. Τελικά, λόγω των βροχών των προηγούμενων ημερών, κόλλησαν και τα δύο οχήματα, με τις χθεσινές βροχές να καθιστούν το έργο απομάκρυνσής τους ακόμα πιο δύσκολο.

Στους ιδιοκτήτες επιβλήθηκε πρόστιμο €2.000 από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ωστόσο θα πληρώσουν ακόμα πιο ακριβά την παράνομη ενέργειά τους, αφού καλούνται ν’ αναλάβουν και τα έξοδα απεγκλωβισμού των οχημάτων. Έπειτα από συνεννόηση των αρμόδιων υπηρεσιών αποφασίστηκε όπως το έργο απεγκλωβισμού των οχημάτων αναλάβει ο Δήμος Λάρνακας, που ζήτησε τη συνδρομή ιδιωτικής εταιρεία που διαθέτει μεγάλους γερανούς.

Όπως δήλωσε στο philenews ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, η εταιρεία ενημέρωσε πως έχει ειδικό γερανό με μεγάλα σχοινιά που θα μπορούσε να βοηθήσει, ωστόσο, θα χρειαστεί περίοδος δύο με τριών ημερών για να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση των οχημάτων, που θα κοστίσει… €5.000. «Τους είπα ότι θ’ αναλάβει ο Δήμος ν’ απομακρύνει τα οχήματα, ωστόσο, το κόστος θα πρέπει να το επωμιστούν οι ιδιοκτήτες τους», υπέδειξε ο κ. Βύρας, σημειώνοντας πως είναι ιδιαίτερα δύσκολη η επιχείρηση και εξέφρασε την ελπίδα να πετύχει.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή ο Δήμος Λάρνακας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας, μέσω κοινής ανακοίνωσης είχαν εκφράσει έντονη ανησυχία για την παράνομη είσοδο οχημάτων στον προστατευόμενο υγροβιότοπο, υπενθυμίζοντας πως η Αλυκή Λάρνακας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κύπρου και είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 και τη Συνθήκη Ramsar, με εξαιρετική σημασία για την άγρια ζωή και ιδίως για τα υδρόβια πτηνά που φιλοξενεί.

«Από το 1997 τελεί υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση και υποδεικνύεται πως οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα το οικοσύστημα, τα είδη ή τους οικότοπους των ειδών, αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμους του 2003 έως 2015 και τους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2021.

«Παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις, ενημερωτικές εκστρατείες και σήμανση στην περιοχή, ορισμένοι συνεχίζουν να αγνοούν επιδεικτικά τους κανόνες και να προβαίνουν σε απαράδεκτες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο το οικοσύστημα της Αλυκής», προστίθεται.

Ο Δήμος Λάρνακας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας τονίζουν ότι τέτοιες συμπεριφορές που πλήττουν τη φυσική μας κληρονομιά, δεν είναι αποδεκτές και θα πρέπει όλες οι Αρχές σε συνεργασία, να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από τους νόμους κυρώσεις και διορθωτικές ενέργειες για να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.