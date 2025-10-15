Δεν υπήρξε ούτε σήμερα κατάληξη στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής στη συζήτηση του Νομοσχεδίου για την πρόληψη και την καταστολή της Βίας στα γήπεδα. Διαπιστώθηκαν, κατά τη συνεδρία, πολλές διαφωνίες σε πολλά σημεία του Νομοσχεδίου με αποτέλεσμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, να καλεί το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης να διαβουλευτεί ξανά με τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να γεφυρωθούν οι διαφωνίες πριν παρουσιαστεί ξανά το Νομοσχέδιο στη Βουλή.

Ο κ. Τορναρίτης, στις δηλώσεις του μετά την Επιτροπή είπε πως σήμερα για τέταρτη συνεχόμενη φορά συζήτησαν στην Επιτροπή το νομοσχέδιο που αφορά την πρόληψη και την καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους. Όπως ανέφερε, είναι ένα πολύπλοκο νομοσχέδιο που πράγματι, εάν και εφόσον υπήρχε συμφωνία κυρίως των θεσμών που καλούνται να το εφαρμόσουν αλλά και των ομάδων, θα επέφερε θετικά αποτελέσματα.

«Από κει και πέρα όμως με λύπη σας λέω ότι και στη σημερινή συνεδρία υπήρξαν βάσιμες και βασικές ενστάσεις και από τις ομάδες και από πολλούς φορείς. Ενστάσεις που αφορούν στις υποδομές κυρίως που καλούνται είτε ιδιοκτήτες σταδίων είτε άλλοι να εφαρμόσουν για να εφαρμοστεί ο νόμος», είπε.

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε πως δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να οδηγηθεί στην Ολομέλεια ένα νόμο για τον οποίο θα γνωρίζουν από την αρχή ότι είναι ανεφάρμοστος.

Πρόσθεσε πως έχει καλέσει το αρμόδιο υπουργείο να καλέσει ξανά τους αρμόδιους φορείς, ειδικότερα τους ημικρατικούς φορείς και τους κρατικούς και να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία να είναι ομοιογενή, καθώς, όπως σημείωσε «δεν μπορεί ο ένας να λέει άλφα και ο άλλος το βήτα».

«Θέλουμε να υπάρξουν εκείνα τα σημεία τουλάχιστον που να πείσουν την πλειοψηφία των βουλευτών για να ψηφίσουν το νομοσχέδιο», είπε. Όπως είναι σήμερα, πρόσθεσε, η διαπίστωση που έχει ως Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ότι δεν τυγχάνει της στήριξης τούτο το νομοσχέδιο, αλλά δεν τυγχάνει της στήριξης ούτε της μεγάλης πλειοψηφίας των προσκεκλημένων που ήταν σήμερα στην επιτροπή.

«Γι’ αυτό καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε πρόσθετη διαβούλευση για τα σημεία εκείνα που χρήζουν περισσότερης συζήτησης και όπως είπα στην επιτροπή, όταν είναι έτοιμοι να μας ειδοποιήσουν και θα βάλουμε άμεσα το νομοσχέδιο για κατ’ άρθρο συζήτηση», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε, δεν τους αναφέρθηκαν τα ποσά που χρειάζονται για αναβάθμιση σταδίων ούτε τα ποσά που χρειάζονται για να τοποθετηθούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στα στάδια. Με βάση το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εξήγησε, θα πρέπει να τοποθετηθούν κλειστά κυκλώματα σε όλα τα στάδια χωρητικότητας πέραν των 500 φιλάθλων.

Ερωτηθείς αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, είπε πως όντως δεν υπάρχει, προσθέτοντας ωστόσο πως η Επιτροπή είναι έτοιμη να το συζητήσει και να το οδηγήσει στην Ολομέλεια για ψήφιση αν τους ενημερώσει το Υπουργείο ότι έκανε ξανά διαβούλευση και κατέληξαν στα βασικά ζητήματα που υπάρχουν διαφορές.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, δήλωσε πως το κόμμα του αναμένει από την Kυβέρνηση τη γραπτή αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την βία στα γήπεδα που όταν ψηφιζόταν παρουσιάστηκε ως η πανάκεια για την βία στους αθλητικούς χώρους. «Προφανώς για να χρήζει τόσο ριζικών αλλαγών ο νόμος είτε δεν εφαρμόστηκε σωστά, είτε έχει ελλείψεις, είτε κάτι πάει λάθος, και αυτόν το κάτι θέλουμε να το μάθουμε», είπε.

Το δεύτερο που ζήτησαν για τέταρτη ή πέμπτη φορά, είπε είναι η περιβόητη έκθεση του Γραφείου Κατά του Χουλιγκανισμού της Αστυνομίας, η οποία αναλυτικά μετά από ελέγχους σε όλα τα γήπεδα ποδοσφαίρου έχει καταγράψει τι ελλείψεις έχουν και τι πρέπει να γίνει για να συμμορφωθούν οι ιδιοκτήτες τους με την υφιστάμενη νομοθεσία και να μπορούν να διεξάγονται αγώνες με ασφάλεια.

«Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι γεμάτα γήπεδα αλλά ο κόσμος να παρακολουθεί τα παιχνίδια με ασφάλεια. Δεν είναι λύση ούτε να αδειάσουν τα γήπεδα, ούτε να απαγορεύουμε μετακινήσεις για να μειώνουμε τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε ή για να έχουμε λιγότερη πιθανότητα επεισοδίων όπως ισχυρίζεται η Αστυνομία. Δουλειά της αστυνομίας είναι ο νόμος, η τάξη και η ασφάλεια και στα γήπεδα και έξω από τα γήπεδα», είπε και πρόσθεσε πως αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεχτούν να στέλνονται αστυνομικοί στο πεδίο και να κινδυνεύουν είτε οι ζωές τους είτε η σωματική τους ακεραιότητα από ανεγκέφαλους και από χούλινγκαν.

Ο κ. Πασιουρτίδης είπε πως θα δουν πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση και πρόσθεσε πως σήμερα έχουν επαναλάβει ότι θα πρέπει να γίνει μια τελευταία προσπάθεια διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. «Ευχής έργο είναι να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ό,τι έρθει ενώπιον μας ακόμα και συμφωνημένο, εμείς αν κρίνουμε ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί διότι παραβιάζει ατομικά και συνταγματικά δικαιώματα ή δίνει δυσανάλογες και απεριόριστες εξουσίες στην αστυνομία θα το ψηφίσουμε», είπε.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου στις δικές του δηλώσεις είπε πως η πρόταση της Κυβέρνησης βρίσκει σύμφωνο το κόμμα του, γιατί συμπληρώνει κενά και παραλείψεις της βασικής νομοθεσίας.

«Εμείς δεν λέμε ότι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις θα λυθούν στο σύνολο τα προβλήματα της βίας και γενικότερα της αντιαθλητικής συμπεριφοράς. Όμως βρίσκονται στη σωστή πορεία και θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο μέσα από το διάλογο, τη συζήτηση και την αλληλοκατανόηση. Στόχος δεν είναι να παρέμβουμε στον αθλητισμό, ο στόχος είναι να ενισχύσουμε τον αθλητισμό, να ενισχύσουμε την αθλητική παιδεία, και σίγουρα αυτό που χρειάζεται είναι η πρόληψη και η καταστολή, και ακριβώς, ο στόχος αυτών των συμπληρωματικών νομοσχεδίων είναι η καταστολή της βίας στα γήπεδα», είπε

Ο κ. Λεωνίδου ανέφερε πως δεν θεωρεί πως σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα θέματα για να ψηφιστεί η νομοθεσία. «Ασφαλώς και υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στους αθλητικούς χώρους και στα θέματα που αφορούν τις πολεοδομικές άδειες και την εν γένει λειτουργία των αθλητικών χώρων. Όμως από τη στιγμή που διεξάγονται αγώνες στους συγκεκριμένους χώρους οφείλει το κράτος, οφείλει η πολιτεία να βρει τους τρόπους για μια ασφαλή διεξαγωγή αυτών των αγώνων και εμείς είμαστε δίπλα σε αυτούς που συμφωνούν με την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων από τη μια, αλλά και την ενίσχυση του αθλητισμού γενικότερα», είπε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΠ Σπύρος Νεοφυτίδης είπε δυστυχώς σήμερα στην Επιτροπή για άλλη μια φορά, δεν συμπεριελήφθησαν οι προτάσεις που έχει κάνει ο Σύνδεσμος εδώ και δύο-τρεις συνεδριάσεις, που αφορούν το άρθρο 22 για την ποιότητα και τα κριτήρια της εφαρμογής του κλειστού κυκλώματος CCTV. «Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να εμπίπτει και να ξεκαθαρίσει μέσα στην νομοθεσία το τι χρειάζεται και το πώς πρέπει να είναι τα CCTV για να είναι αποτελεσματικός ο νόμος», είπε, και πρόσθεσε πως με γενικότητες και με το να περάσει μια νομοθεσία, η οποία δεν θα διευκρινίζει την ποιότητα των CCTV, θα κάνουν και πάλι «μια τρύπα στο νερό».

Είπε επίσης, πως σήμερα επιβεβαιώθηκε πως σε μια καταγγελία που έκανε ο ίδιος, εδώ και ένα χρόνο, ότι η σύμβαση του Saint-Denis του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία υπέγραψε πριν από ένα χρόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η οποία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, δεν κατατέθηκε στην ΕΕ από την Κυβέρνηση.

Ο Νίκος Λοϊζίδης του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, είπε πως κάποιοι προσπαθούν να παραπληροφορήσουν τους Βουλευτές. Είπε πως επιχειρούν να τους παραπληροφορήσουν για διάφορα θέματα όπως για τα πανό στα γήπεδα ενώ ζητούν να φέρουν στη Βουλή τους Συνδέσμους Φιλάθλων. Όπως είπε ο κ. Λοϊζίδης, πολύ σωστά τους είπαν οι Βουλευτές, πως τα ΣΥΦΙ πρέπει πρώτα να τεθούν κάτω από το Νόμο και στη συνέχεια να έρθουν να εκπροσωπήσουν τους φιλάθλους για το θέμα της Βίας στα γήπεδα. «Πάνω απ’ όλα είναι οι ανθρώπινες ζωές και ευτυχώς οι Βουλευτές το σκέφτονται αυτό και βάζουν πάνω από όλα τους πολίτες», είπε.

Όσον αφορά την εισήγηση του Υπουργείου για έλεγχο της Κάρτας Φιλάθλου από την Αστυνομία, ο κ. Λοϊζίδης εξέφρασε τη διαφωνία του, λέγοντας πως αυτό μπορεί να γίνει από επιτηρητές ή από μηχανήματα ώστε να μην χρησιμοποιούνται άσκοπα αστυνομικοί.

ΚΥΠΕ