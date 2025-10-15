Όταν η Κύπρος αποσπά εύσημα διεθνώς για τις προσπάθειές της με στόχο την πάταξη της διαφθοράς τότε -μάλλον- όλες οι άλλες ειδήσεις ωχριούν. Αυτή η αναφορά ισχύει για τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, που είχε ως κυρίαρχη είδηση την έκθεση συμμόρφωσης που έκανε για την Κύπρο η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε η ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας και επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην GRECO, Αλεξία Καλησπέρα, στην Κύπρο έγιναν 22 συστάσεις στον 5ο προηγούμενο γύρο αξιολόγησης. Και πρόσθεσε ότι μέσα σε 18 μήνες υπήρξε πλήρης συμμόρφωση σε έξι (6) πολυσχιδείς συστάσεις, για 13 υπήρξε μερική συμμόρφωση, ενώ εκκρεμούν ενέργειες για μόλις τρεις από τις συνολικά 22.

Η κ. Καλησπέρα, η οποία από τον Νοέμβριο του 2024 έχει εκλεγεί μέλος του 7μελους διοικητικού συμβουλίου της GRECO, πήρε τον λόγο πρώτη στη συνεδρίαση και μετέφερε τα πιο πάνω στοιχεία, τονίζοντας ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση η ίδια μαζί με εκπρόσωπο της Προεδρίας της Δημοκρατίας και στέλεχος της Αστυνομίας έλαβαν συγχαρητήρια για τις επιδόσεις της Κύπρου σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση.

Σε άλλο σημείο των τοποθετήσεών της, κι αναφερόμενο στην πλήρη συμμόρφωση της Κύπρου με έξι συστάσεις, σχολίασε ότι «δεν μιλούμε για έξι απλές συστάσεις (….), ήταν έξι πολύπλοκες συστάσεις τις οποίες υλοποίησε πλήρως η Κύπρος».

Θετικά, όπως είπε η κ. Καλησπέρα, σχολιάστηκε και η προσπάθεια για τροποποίηση της νομοθεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ώστε να μπορεί να προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό.

«Εντυπωσιάστηκε ο Άγγλος πρόεδρος της GRECO» είπε η κ. Καλησπέρα και διευκρίνισε πως ο επικεφαλής του σώματος της ανέφερε: «Πραγματικά εντυπωσιάζομαι για το πόσο σοβαρά παίρνουν στην Κύπρο την GRECO». Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην GRECO, σχολίασε πως «αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούω».

Κατόπιν ερωτημάτων που δέχθηκε η Αλεξία Καλησπέρα ανέφερε πως ένα θέμα που απασχόλησε μετά από υποδείξεις της GRECO έχει να κάνει με το μηχανισμό που ακολουθείται για τη θέση του αρχηγού Αστυνομίας.

Εξήγησε πως όταν έγινε σχετική επισήμανση, η ίδια επικαλέστηκε το άρθρο 131 του Συντάγματος που είναι θεμελιώδες και υπαγορεύει πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον εκάστοτε αρχηγό Αστυνομίας. Ανέφερε πως αυτό που προσπαθεί να διασφαλιστεί μετά από την σύσταση είναι όπως η απόφαση να είναι αιτιολογημένη και να διορίζεται αρχηγός Αστυνομίας πρόσωπο με πραγματογνωμοσύνη και κατάλληλο βιογραφικό.

Ο πρόεδρος του κλάδου αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκος Λοϊζίδης, ήγειρε αριθμό ζητημάτων στη βάση των συστάσεων της GRECO.

Μίλησε για 800 εκκρεμούσες πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος αστυνομικών και πρόσθεσε πως αρκετές από τις πειθαρχικές διαδικασίες δεν είναι για σοβαρά ζητήματα. Εξήγησε πως σε τέτοιες περιπτώσεις αστυνομικοί τιμωρούνται με επίπληξη, γιατί προφανώς δεν είναι σοβαρό το πειθαρχικό παράπτωμα, ωστόσο πρόσθεσε πως αυτό έχει επιπτώσεις στην ανέλιξη στελεχών της Αστυνομίας. Στην ουσία υπέδειξε πως αυτή η παράμετρος χρήζει βελτίωσης/ρύθμισης.

Επικαλέστηκε, ακόμη, αναφορά της GRECO (παράγραφος «98») για να υποδείξει πως υπάρχει σύσταση για τα «μετρήσιμα κριτήρια» σε περιπτώσεις προαγωγών αστυνομικών. Ο κ. Λοϊζίδης είπε πως ένα δίπλωμα στην Αστυνομία προσμετράται ως μεταπτυχιακό για την ανέλιξη ενός στελέχους της αστυνομικής Δύναμης και πως παραγνωρίζεται η πείρα και η πραγματογνωμοσύνη. «Δεν είναι όποιος εργάζεται, δεν είναι όποιος δουλεύει» είπε ο κ. Λοϊζίδης αναφερόμενος σ΄ αυτούς που στο τέλος ανταμείβονται.

Εισηγήθηκε, ακόμη, ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ) πρέπει να έχει μόνιμους ποινικούς ανακριτές, γιατί επιλέγοντας ποινικούς ανακριτές από μια λίστα δικηγόρων που ιδιωτεύουν προκύπτει μοιραία ασυμβίβαστο. Είπε πως ο προϋπολογισμός της ΑΑΔΙΠΑ επαρκεί για κάτι τέτοιο, καθώς έχει προϋπολογισμό €444.000.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων, ο βοηθός αρχηγός Διοίκησης της Αστυνομίας, Μάριος Αγιώτης. Σε αρκετές περιπτώσεις προέβη σε διευκρινίσεις επί εγειρόμενων ζητημάτων. Αν και δεν παραγνώρισε ότι κάποια ζητήματα πρέπει να τύχουν ρύθμισης, εντούτοις έστειλε το μήνυμα πως υπάρχει σημαντική πρόοδος.