Στην ολομέλεια οδηγείται σύντομα πρόταση του ΑΚΕΛ για τροποποίηση του νόμου για τα λόμπι για εξαίρεση των εκπροσώπων ή μελών οργανώσεων χρόνια πασχόντων, ασθενών και ατόμων με αναπηρία από την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο λομπίστων για να μπορούν να έχουν συναντήσεις με Υπουργούς, Υφυπουργούς η υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Το θέμα συζητήθηκε την Τετάρτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών η οποία θα προωθήσει την πρόταση νόμου του Βουλευτή Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, στην ολομέλεια για ψήφιση σύντομα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου κλείνοντας την συζήτηση.

Στήριξη στην πρόταση εξέφρασαν μέλη της Επιτροπής και η πλειοψηφία των εκπροσώπων οργανώσεων ασθενών και αναπήρων που ήταν παρόντες στην συνεδρία, αλλά εκφράστηκαν και προβληματισμοί.

Παρουσιάζοντας την πρότασή του ο κ. Δαμιανού είπε ότι όταν συζητούσαν τον τρέχοντα νόμο «κάποια πράγματα ήταν αυτονόητα για εμάς» σε σχέση με την ερμηνεία των διατυπώσεων, αλλά ότι ενημερώθηκαν πρόσφατα ότι με διαβήματα από Υφυπουργείο απαιτείτο η εγγραφή συνόλων ασθενών ως λομπίστες, σημειώνοντας ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεση του νομοθέτη. Το πιο ευτράπελο, είπε, ήταν να ζητείται από την οργάνωση συνταξιούχων της ΠΕΟ να εγγραφούν ως λομπίστες.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι σκοπός της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ για τροποποίηση του περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμου, είναι να εκπίπτουν ρητά από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου εκπρόσωποι ή μέλη οργανώσεων χρόνια πασχόντων, οργανώσεων ασθενών και οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, «δεδομένης της λανθασμένης κατάταξής τους στην κατηγορία λομπιστών», με σκοπό τη διευκόλυνση των εν λόγω οργανώσεων στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών τους.

Στην Επιτροπή λέχθηκε από εκπροσώπους οργανώσεων αναπήρων ότι έλαβαν επιστολή από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ότι για να μπορούν να έχουν συναντήσεις με την Υφυπουργό, η υψηλόβαθμους αξιωματούχους θα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο για λομπίστες το οποίο διατηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι εάν όντως η επιστολή γράφει αυτά που ακούστηκαν από τους εκπροσώπους των οργανώσεων τότε τα Υπουργεία δεν κατάλαβαν τι λέει η νομοθεσία και σημείωσε ότι εγγραφή είναι αναγκαία όταν η επικοινωνία αποσκοπεί στην προώθηση οικονομικών συμφερόντων.

Η Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι συμφωνεί με την πρόταση του κ. Δαμιανού και ότι θα την στηρίξει και ζήτησε όπως μπουν και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, κάτι με το οποίο διαφώνησαν άλλα μέλη της Επιτροπής σημειώνοντας ότι το θέμα αφορά και σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Η κ. Ατταλίδου σημείωσε ότι η ποιότητα του αέρα, του νερού, του φυσικού χώρου, επηρεάζει τα δικαιώματα στην υγεία, τη ζωή, και στο επαρκές επίπεδο διαβίωσης και ό,τι αφορά σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύνδεση του περιβάλλοντος με τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Αναφερόμενη σε συμβάσεις της ΕΕ, είπε ακόμη ότι η προστασία του περιβάλλοντος αναδεικνύεται και ως νομική υποχρέωση που διασφαλίζει τα δικαιώματα των παρόντων και μελλοντικών γενεών και ότι θα καταθέσει πρόταση νόμου για αυτό.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι βλέπουν θετικά την πρόταση του κ. Δαμιανού, αλλά εξέφρασε επιφύλαξη ότι υπάρχουν κι άλλα άτομα που πάσχουν και θα έπρεπε να υπάρχει σαφής αναφορά στις ομάδες που εξαιρούνται για να μην φαίνεται η οποιαδήποτε διάκριση.

Εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), ανέφερε ότι θα είναι εναντίον της πρότασης, διότι θεωρούν ότι έρχεται σε αντίθεση με απόφαση/κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με το μητρώο διαφάνειας. Κάνοντας αναφορά στο σκάνδαλο Qatargate όπου, όπως είπε, οι φαρμακοβιομηχανίες χρησιμοποιούσαν ΜΚΟ για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα, είπε ότι θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες σε μία διαβούλευση να καταγράφονται για να διαφαίνονται οι απόψεις τους και το πως και εάν ασκούν επιρροή στις διάφορες αποφάσεις. Η λύση είναι να έχουν οι διάφορες ομάδες ευκολότερη πρόσβαση στο να εγγραφούν ως λομπίστες, είπε.

Εκ μέρους της ΚΥΣΟΑ, η Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Δέσποινα Ρούσου, είπε ότι συμφωνούν με την πρόταση και διερωτήθηκε πως θα διεκδικήσει μια ομάδα ασθενών τα δικαιώματα τους. «Δεν νομίζω η διαφθορά να ανήκει σε εκείνους που παλεύουν για τη ζωή τους», είπε.

Ο Δημήτρης Λαμπριανίδης, Πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) είπε ότι θεωρεί προσβλητικό να θεωρούνται λομπίστες άνθρωποι με πολλά προβλήματα υγείας οι οποίοι αναγκάζονται να εργάζονται εθελοντικά ως ακτιβιστές για να εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των ιδίων και άλλων. Είπε ότι δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ όλα αυτά τα χρόνια που εργάζονται ως εθελοντές και ότι οι οργανώσεις ασθενών είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν ελεγμένους λογαριασμούς κάθε χρόνο. «Ζούμε με δυσκολία για να φτάσουμε μέχρι σήμερα», είπε ο κ. Λαμπριανίδης, σημειώνοντας ότι ζουν σε ένα περιβάλλον γεμάτο με εμπόδια και διακρίσεις, και κάποιοι προσπαθούν να επιβάλουν περισσότερα εμπόδια.

Υπέρ της πρότασης εκφράστηκαν και εκπρόσωποι της ΟΣΑΚ, της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών (ΠΟΤ), και της ΠΕΟ.

Η Πρόεδρος του ιδρύματος ΦΗΜΟΝΟΗ και του Συνδέσμου Λομπιστών Μαίρη Αβρααμίδου-Πύργου, είπε ότι υποστηρίζουν όλα τα δικαιώματα των οργανώσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας, αλλά ότι δεν θεωρούν πως βοηθιούνται αυτές οι οργανώσεις από αυτή την πρόνοια. Σημείωσε ότι η πρόταση νόμου θα ωθήσει και άλλες οργανώσεις να ζητήσουν εξαίρεση και ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα των οργανώσεων. Το σημαντικό είναι το κράτος να βοηθήσει τις οργανώσεις οικονομικά για να μπορούν να εκπροσωπούνται αποτελεσματικά και να προωθούνται επιλύσεις των προβλημάτων τους, είπε.

Εκπρόσωπος της ΜΚΟ Oxygen for Democracy ανέφερε ότι το πνεύμα του νόμου δεν είναι να εμποδίσει κανέναν αλλά τις αθέμιτες επιρροές και ότι δεν είναι δύσκολο να εγγραφεί κάποιος στο μητρώο. Είπε ότι πρέπει να γίνει σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας από την Ανεξάρτητη Αρχή και να υπάρχει υποστήριξη για εγγραφή στο μητρώο.

Κλείνοντας ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι, όταν ανέλαβε την πρωτοβουλία, θεωρούσε ότι θα ήταν εύκολο «να συμφωνηθούν τα αυτονόητα» σημειώνοντας ότι η Κύπρος έχει επικυρώσει διεθνείς συμβάσεις, σχετικά με διαβουλεύσεις με ομάδες αναπήρων χωρίς τοποθέτηση εμποδίων προς αυτό.

«Επιμένουμε στην πρότασής μας», είπε, προσθέτοντας ότι θα εξετάσουν τις ανησυχίες της Νομικής Υπηρεσίας.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι συμφωνεί με την πρόταση του ΑΚΕΛ.

Ο κ. Δημητρίου είπε ότι κατανοεί τους προβληματισμούς του ΠΔΣ, σημειώνοντας όμως ότι «δεν θα έπρεπε να είμαστε καν σήμερα εδώ, θα έπρεπε να εξαιρούνται αυτές οι οργανώσεις» στη βάση του πνεύματος της νομοθεσίας και ότι η πρόταση παίρνει τον δρόμο για την ολομέλεια.

Σε δηλώσεις του μετά την συνεδρία ο κ. Δαμιανού είπε ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να διανοηθούν πως όταν ψήφιζαν την νομοθεσία για το λόμπι ότι «θα ερχόταν μια Κυβέρνηση, κάποια τμήματα, κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί να θεωρήσουν ότι τα άτομα με αναπηρία, οι χρόνια πάσχοντες θα μπορούσαν να θεωρηθούν λομπίστες».

Οργανώσεις που διεκδικούν ζωή με αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα, σε βάρος της ιδιωτικής τους ζωής και του ελεύθερου τους χρόνου, ουσιαστικά έτυχαν μεταχείρισης μιας εταιρείας που προωθεί ιδιωτικά συμφέροντα, είπε, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι απαράδεκτο και εκπέμπει κοινωνική αναλγησία».

Είπε ότι η πρόταση νόμου θα οδηγηθεί το συντομότερο στην ολομέλεια της Βουλής «για να μπορέσουν οι άνθρωποι να συναντήσουν Υπουργούς και Υφυπουργούς οι οποίοι σήμερα αρνούνται να συναντηθούν μαζί τους».

Απαντώντας σε ερώτηση αναφέρθηκε σε «στρεβλή ερμηνεία του νόμου που δεν αναμέναμε ποτέ ως Βουλή ότι θα γινόταν». Σημείωσε εξάλλου ότι στη νομοθεσία υπάρχει ρητή πρόνοια που εξαιρεί οργανώσεις που προασπίζονται ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέροντας ότι εάν οι ανάπηροι, τα άτομα με ζητήματα που έχουν να κάνουν με μειωμένη όραση, η τύφλωση και οι ανάλογες οργανώσεις θεωρούνται ότι δεν εμπίπτουν στην προώθηση των δικαιωμάτων τους που είναι ανθρώπινα δικαιώματα όπως είναι η ζωή με αξιοπρέπεια, «δεν ξέρω και εγώ τι άλλο υπολείπεται».

Ο κ. Κουλίας σε δικές του δηλώσεις είπε ότι δικαίως κατατέθηκε αυτή η πρόταση νόμου, «αλλά θεωρώ ότι στο Υφυπουργείο κάποιοι δεν έκαναν την δουλειά τους καθόλου σωστά».

«Μου έκανε όντως εντύπωση που Υφυπουργείο ζήτησε από αυτούς τους ανθρώπους να γράφονται ως λομπίστες. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο», είπε και διερωτήθηκε πως δεν σκέφτηκαν στο εν λόγω Υφυπουργείο να χειριστούν με τον σωστό τρόπο αυτούς τους ανθρώπους.

Ο κ. Λαμπριανίδης, στις δικές του δηλώσεις είπε ότι «είναι εντελώς απαράδεκτο και προσβλητικό να μας εξισώνουν με επαγγελματίες οι οποίοι δρουν για οικονομικό όφελος».

«Μας ανησυχεί ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε και διαπιστώνουμε έλλειψη διάθεσης διαβούλευσης από κρατικές υπηρεσίες και προσπάθεια περιορισμού της συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών γενικά στα κοινά», πρόσθεσε.

Εξέφρασε την ελπίδα σύντομα η πρόταση του κ. Δαμιανού να προωθηθεί στην Ολομέλεια να ψηφιστεί για να σταματήσει αυτός ο περιορισμός της συμμετοχής των οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες ή ασθενείς να συμμετέχουν στα κοινά και να διεκδικούν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σχέδιο ψηφίσματος ΑΚΕΛ για Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Επιτροπή αναμένεται να συζητήσει την επόμενη εβδομάδα σχέδιο ψηφίσματος που υποβλήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις σχετικά με την κοινοποίηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στοιχείων των δωρητών του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, το οποίο αναμένεται να σταλεί στην Ολομέλεια για ψήφιση.

ΚΥΠΕ