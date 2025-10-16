Πήρε πίσω και τα ποσά που κατέβαλε ως αποζημίωση, επέβαλε και πρόστιμο ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας μετά τη διαπίστωση ότι συγκεκριμένος προμηθευτής αναλωσίμων ειδών, κατάφερε να ξεγελάσει το σύστημα, παραδίδοντας προϊόντα που δεν είχαν αξιολογηθεί και εγκριθεί ποτέ από τον ΟΑΥ.

Ο συγκεκριμένος προμηθευτής, όπως πληροφορούμαστε, είχε αναλάβει την προμήθεια των παρόχων του ΓεΣΥ με συγκεκριμένο προϊόν. Το προϊόν αυτό, κατόπιν σχετικού αιτήματος για ένταξη του στο Σύστημα και μετά από τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από τον ΟΑΥ.

Μάλιστα για τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος ο ΟΑΥ είχε καταβάλει στον προμηθευτή και ποσό πέραν των €20.000 ως αποζημίωση για τα τεμάχια που είχαν χρησιμοποιηθεί.

Στη συνέχεια ωστόσο, ο Οργανισμός διαπίστωσε ότι στους επαγγελματίες υγείας έφθανε προϊόν διαφορετικό από εκείνο το οποίο είχε αξιολογηθεί και συγκεκριμένα αντίστοιχο προϊόν άλλου κατασκευαστή.

Αξιοσημείωτο όμως στην υπόθεση είναι το γεγονός ότι παρά την αντικατάσταση του προϊόντος που είχε εγκριθεί από άλλο αντίστοιχο, οι καταχωρήσεις στο λογισμικό του ΓεΣΥ γίνονταν με τους κωδικούς του πρώτου προϊόντος.

Μετά από έλεγχο, ο ΟΑΥ εντόπισε το πρόβλημα και προχώρησε πρώτα σε ανάκτηση ολόκληρου του ποσού που είχε καταβάλει στον εν λόγω προμηθευτή για τα προϊόντα που είχαν χρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια επέβαλε και πρόστιμο ύψος €5.000.

Στο μεταξύ πρόστιμο ύψους €4.000 επεβλήθη και σε προσωπικό γιατρό του ΓεΣΥ, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε από τον ΟΑΥ, εξέδιδε στους δικαιούχους παραπεμπτικά χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και αιτιολόγηση, ενώ καταχωρούσε επισκέψεις μεταγενέστερα της παρουσίας των δικαιούχων του στο ιατρείο του.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΑΥ, ο συγκεκριμένος γιατρός καταχωρούσε επαναληπτικές επισκέψεις για τους ασθενείς του σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του ΓεΣΥ, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.