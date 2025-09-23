Κενό στη διαδικασία των εμβολιασμών που διενεργούνται από τα Κέντρα Εμβολιασμών του υπουργείου Υγείας φαίνεται να ταλαιπωρεί πολίτες και γιατρούς. Το ιστορικό εμβολιασμών, όπως είναι γνωστό, δεν είναι δυνατό να καταχωρηθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο των πολιτών στο λογισμικό του Γενικού Συστήματος Υγείας, αφού τα Κέντρα αυτά δεν είναι ενταγμένα στο ΓεΣΥ. Ως εκ τούτου, δεν είναι ούτε συνδεδεμένα με το σύστημα πληροφορικής με αποτέλεσμα τα αποδεικτικά σε έντυπη μορφή που εκδίδονται συχνά να χάνονται και να μην υπάρχει άλλος τρόπος, προσβάσιμος για τους γιατρούς, για να ενημερωθούν για την εμβολιαστική κατάσταση των ασθενών τους.

Σχετικά παράπονα έχουν ληφθεί από την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου με τους γιατρούς να εντοπίζουν γενικά κενό στην διαδικασία των εμβολιασμών. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών του υπουργείου Υγείας Καθηγητής Φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Χρίστος Πέτρου, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες που έφθασαν στον «Φ» ανέφερε ότι και ο ίδιος «ως εκπρόσωπος των ασθενών στην αρμόδια Επιτροπή έχω αποστείλει επιστολή προς την πρόεδρο ζητώντας της την άμεση διευθέτηση του ζητήματος».

Εκείνο που «φθάνει κοντά μας, είναι ότι οι εμβολιασμοί, δεν καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο ΓεΣΥ και κοντά μας έρχονται παράπονα κυρίως από μεταμοσχευμένα ή ανοσοκατασταλμένα άτομα τα οποία, μετά τη μεταμόσχευση ή τη θεραπεία τους, επιβάλλεται να υποβληθούν εκ νέου σε όλους τους εμβολιασμούς, έστω και εάν είχαν εμβολιαστεί κατά την παιδική ηλικία».

Οι ασθενείς αυτοί, «εμβολιάζονται μεν από τα εμβολιαστικά κέντρα αλλά παίρνουν φεύγοντας στο χαρτί τα δεδομένα για τον εμβολιασμό τους. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα έντυπο εύκολα μπορεί να χαθεί και σίγουρα δεν είναι πρακτικό να το κουβαλούν οι άνθρωποι αυτοί συνεχώς μαζί τους. Αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις οι γιατροί τους να μην έχουν πρόσβαση σε κάποιο αρχείο για να ενημερωθούν για το εμβολιαστικό ιστορικό των ασθενών τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παρακολούθηση τους».

Ως Επιστημονική Επιτροπή, είπε ο κ. Πέτρου, «θεωρούμε ότι στην εποχή μας δεν είναι δυνατό να λειτουργούμε με χαρτιά τη στιγμή μάλιστα που προωθούμε την ηλεκτρονική υγεία και ήδη οι πολίτες διαθέτουν ηλεκτρονικό προφίλ στον λογαριασμό τους στο ΓεΣΥ». «Να διευκρινίσουμε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στους μεταμοσχευμένους ασθενείς για αυτό και ακριβώς επειδή, όπως φαίνεται, επηρεάζονται όλοι όσοι απευθύνονται στα Κέντρα εμβολιασμών και όχι στους προσωπικούς τους γιατρούς (για όσα εμβόλια χορηγούνται από τους Προσωπικούς Ιατρούς του ΓεΣΥ), κρίνουμε ότι πρέπει να επιλυθεί άμεσα».

Οι εμβολιασμοί και το εμβολιαστικό ιστορικό, «πρέπει να καταχωρείται στον φάκελο των πολιτών και να είναι προσβάσιμο τόσο στους ίδιους όσο και τους γιατρούς τους. Υπάρχει βεβαίως η εναλλακτική λύση της μεταφοράς των πληροφοριών από το έντυπο που εκδίδουν τα εμβολιαστικά κέντρα στο ηλεκτρονικό προφίλ των πολιτών από τους Προσωπικούς Ιατρούς ή με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο επίσης δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και ως εκ τούτου ακόμα και να καθοριστεί αυτό ως επίσημη διαδικασία, οφείλουν υπουργείο Υγείας και Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας να παρέμβουν δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες στους γιατρούς ή να εφαρμόσουν κάποια άλλη εναλλακτική ρύθμιση».

Τέλος, είπε ο κ. Πέτρου, «να επισημάνουμε ότι από πλευράς των μελών της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΟΣΑΚ διαπιστώνεται και κενό γενικά στην ενημέρωση ενηλίκων που ανήκουν στις ειδικές ομάδες για τις οποίες χρειάζεται επανάληψη των εμβολιασμών και κρίνουμε ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει». Να σημειωθεί ότι τα εμβόλια που χορηγούνται από προσωπικούς γιατρούς ενηλίκων και παιδίατρους καταχωρούνται στο λογισμικό του ΓεΣΥ.