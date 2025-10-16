Πράσινο φως άναψε ο Γενικός Εισαγγελέας στο αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, για τον διορισμό ποινικών ανακριτών σε σχέση με τα επεισόδια έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η ΑΑΔΙΠΑ προχωρεί στο διορισμό δύο ποινικών ανακριτών οι οποίοι θα εξετάσουν τα παράπονα πολιτών κατά αστυνομικών για χρήση υπερβολικής βίας.

Τα επεισόδια είχαν ξεσπάσει πριν δυο βδομάδες κατά τη διάρκεια αυθόρμητης εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΞ για τη στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα της Γάζας.

Αστυνομικοί είχαν ζητήσει από πολίτες να φύγουν από τον δρόμο και να ελευθερώσουν τη διέλευση των οχημάτων, εκείνοι αρνήθηκαν, με αποτέλεσμα να τους απωθήσουν στο πεζοδρόμιο.

Πολίτες κατάγγειλαν την Αστυνομία για χρήση υπέρμετρης βίας και χρήση σπρέι πιπεριού, ενώ η Αστυνομία είχε υποστηρίξει ότι έκανε χρήση της ανάλογης βίας.

Οι δύο ποινικοί ανακριτές θα διοριστούν από κατάλογο που έχει ετοιμάσει η Αρχή από εκπαιδευμένους δικηγόρους.