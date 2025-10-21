Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία ενημερώνει ότι παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού, με αποτέλεσμα να έχει ανασταλεί η έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων, περιλαμβανομένης και της ταχείας διαδικασίας έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού, η έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων, περιλαμβανομένης της ταχείας διαδικασίας έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, έχει ανασταλεί προσωρινά. Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίου και ταυτοτήτων συνεχίζουν να παραλαμβάνονται κανονικά στα καθορισμένα σημεία.

Η Διεύθυνση Αρχείου Πληθυσμού του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος το συντομότερο δυνατό. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση μόλις το πρόβλημα επιλυθεί και καταστεί δυνατή η επανέναρξη της εξυπηρέτησης του κοινού.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ζητεί την κατανόηση και τη συνεργασία του κοινού και απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία.