Στη θέσπιση ενός απλούστερου φορολογικού συστήματος στοχεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια μεταρρύθμιση που κρίνεται ζωτικής σημασίας στο σημερινό περιβάλλον όπου οι οικονομικές πιέσεις και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Ο δρόμος άνοιξε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν οι ευρωβουλευτές ενέκριναν προτάσεις μεταρρυθμίσεων στους φορολογικούς κανόνες. Η έκθεση, την οποία συνέταξε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα εγκρίθηκε στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής με 46 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 11 αποχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση ενσωματώθηκαν σημαντικές προτάσεις οργανωμένων φορέων από την Κύπρο, διασφαλίζοντας ότι προσμετρώνται οι ιδιαιτερότητες μικρών οικονομιών όπως της χώρας μας. Η έκθεση, που φέρει τη σφραγίδα της Κύπρου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, και προβλέπει ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Τι προνοεί η έκθεση

Η έκθεση προτείνει σαφέστερους κανόνες και εξάλειψη των ανεπαρκειών, με παράλληλη τήρηση των προτύπων κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο philenews ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, ζητούνται διεξοδικές εκτιμήσεις επιπτώσεων, αυξημένη χρήση ψηφιακών εργαλείων για μείωση του κόστους συμμόρφωσης, τυποποιημένα υποδείγματα, καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και αναθεώρηση περιττών κανόνων, ιδίως όσων επιβαρύνουν δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ζητείται και η μείωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων κατά 35%. Ο ευρωβουλευτής τονίζει πως η απλοποίηση δεν οδηγεί σε χαλαρότητα, αλλά προωθεί τη θέσπιση λιγότερων και σαφέστερων κανόνων, πιο ισχυρή διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και αποτελεσματικότερη είσπραξη. Το κείμενο διασφαλίζει ότι η απλοποίηση δεν γίνεται εις βάρος της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής ή της απάτης, ενισχύοντας τη δικαιοσύνη και την ανταγωνιστικότητα ταυτόχρονα. Οι προτάσεις διευκολύνουν τις κυβερνήσεις στη βελτίωση της φορολογικής είσπραξης και ενισχύουν την ελκυστικότητα των κρατών μελών ως επενδυτικούς προορισμούς, προάγοντας τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Κόμβος φορολογικών δεδομένων

Επιπλέον, η έκθεση καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν κόμβο φορολογικών δεδομένων της ΕΕ, μια ενωσιακή πλατφόρμα, για τη βελτίωση της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Ουσιαστικά, επιτρέπει στα κράτη μέλη να μοιράζονται και να αναλύουν δεδομένα με ενιαία πρότυπα σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιώντας ως βάση υφιστάμενα συστήματα όπως το VIES και το EMCS, θα εξαλείψει τις περιπτώσεις διπλής υποβολής στοιχείων, θα μειώσει τις επικαλύψεις, θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να εντοπίζουν κινδύνους απάτης ταχύτερα, θα μειώσει τη γραφειοκρατία και τον διοικητικό φόρτο εργασίας, ενώ θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των αρχών προς όφελος της διαφάνειας και της νόμιμης επιχειρηματικότητας. Ο κόμβος θα χρησιμεύσει ως ενιαίο σημείο πρόσβασης για τις φορολογικές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Εναρμόνιση αριθμού φορολογικού μητρώου σε όλα τα κράτη μέλη

Το εγκριθέν κείμενο αναφέρει επίσης ότι η εναρμόνιση της χρήσης του αριθμού φορολογικού μητρώου σε όλα τα κράτη μέλη θα μπορούσε να συμβάλει στη διοικητική συνεργασία και την υποβολή στοιχείων, μειώνοντας τριβές, καθυστερήσεις και διαφορές σε διασυνοριακές υποθέσεις. Για τους φορολογουμένους αυτό θα διασφαλίσει πιο απλή ταυτοποίηση, λιγότερα λάθη και ευκολότερες διαδικασίες όταν δραστηριοποιούνται ή όταν επενδύουν διασυνοριακά. Οι ευρωβουλευτές αναμένουν τώρα από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα πλάνο για τη σωστή εναρμόνιση, το οποίο θα εξετάσουν λεπτομερώς, προτείνοντας βελτιωτικές ρυθμίσεις, εάν χρειάζονται.

Η επιτροπή καλείται επίσης:

Να αξιολογήσει τα οφέλη και τα μειονεκτήματα ενός ενιαίου συνόλου κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, το λεγόμενο 28ο καθεστώς, το οποίο θα παρέχει επίσης ένα ενιαίο σύνολο φορολογικών νόμων και θα διευκολύνει καινοτόμες επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ενιαία μας αγορά.

Να υιοθετήσει μέτρα για την αντιμετώπιση των φορολογικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι και οι ψηφιακοί νομάδες, καθώς και την απλούστευση των καθεστώτων φορολογικών κινήτρων Ε&Α.

Ποια τα οφέλη για την Κύπρο

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση, σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαντέλα, αναμένεται ότι θα επιφέρει μειωμένο διοικητικό κόστος και καθαρότερους κανόνες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων. Μάλιστα, ενσωματώθηκαν προτάσεις κυπριακών φορέων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της μικρής και ανοικτής οικονομίας της Κύπρου, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα και την ελκυστικότητα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού. Αυτό θα διευκολύνει τις εξαγωγές υπηρεσιών και θα λειτουργήσει θετικά στην προσέλκυση επενδύσεων σε καίριους τομείς όπως τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τη ναυτιλία και τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης

Το κείμενο υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια στις 9 Οκτωβρίου 2025, δίνοντας ώθηση στην Επιτροπή να φέρει δεσμευτικές προτάσεις. Η έκθεση, όπως είπε ο ευρωβουλευτής, συμπυκνώνει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της αναμενόμενης νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογική απλούστευση, η οποία προβλέπεται να κατατεθεί στις αρχές του 2026. Το κείμενο που ψηφίστηκε αποτελεί τη βάση της θέσης του Κοινοβουλίου για την αναμενόμενη νομοθετική πρόταση. Η χρονική στιγμή κατά την οποία εγκρίθηκε το κείμενο είναι εξαιρετικά σημαντική, πρόσθεσε, αφού δίνει στην Επιτροπή τον απαραίτητο χρόνο να αφομοιώσει και να συμπεριλάβει τη θέση του Κοινοβουλίου στην αναμενόμενη της πρόταση.