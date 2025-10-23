Η συζήτηση του νομοσχεδίου, για τη ρύθμιση της λειτουργίας των κέντρων αποκατάστασης, που προκάλεσε εντάσεις στην τελευταία Ολομέλεια της Βουλής τον περασμένο Ιούλιο, επανέρχεται σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας με τις ισορροπίες να ακροβατούν και τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ να καταθέτουν συνολικά 11 τροπολογίες.

Οργανωμένοι ασθενείς μέσω της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, αναπηρικό κίνημα μέσω της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, διαφωνούν, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές που προτείνονται από τα κόμματα ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, είναι μεν καλοδεχούμενες, αφού το κείμενο που εκκρεμεί ενώπιον της Ολομέλειας «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό», αλλά τονίζουν ότι ακόμα και με τις προτεινόμενες αλλαγές, εξακολουθεί να επιτρέπεται η αδειοδότηση κέντρων αποκατάστασης χωρίς καμία αξιολόγηση στη βάση της νομοθεσίας και παράλληλα μένουν ανεπηρέαστες οι πρόνοιες που στην ουσία απαγορεύουν τη λειτουργία νέων και εξειδικευμένων κέντρων, τα οποία επιβάλλεται να λειτουργήσουν στην Κύπρο προς όφελος των Κυπρίων πολιτών.

Οι τρεις φορείς προειδοποιούν μάλιστα με λήψη μέτρων σε περίπτωση που δεν διασφαλιστεί «το συμφέρον των πολιτών/ασθενών/αναπήρων» με το παρασκήνιο να βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι αργά χθες βράδυ προκειμένου να βρεθούν κοινά αποδεχτές λύσεις.

Συνολικά, οι τροπολογίες των τριών κομμάτων καλύπτουν τα άρθρα 2, 8, 36, 37 και 38 του νομοσχεδίου και επικεντρώνονται σε ζητήματα ορισμών, κατηγοριοποίησης, μεταβατικών ρυθμίσεων και κτηριακών απαιτήσεων.

Το ΑΚΕΛ μέσω των τροπολογιών του (που γίνονται αποδεχτές και από τους τρεις Φορείς), αφαιρεί την κατηγοριοποίηση των κέντρων, αλλά και τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο νομοσχέδιο και περιορίζουν την προσφορά επιπρόσθετων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα ανήκει η κάθε δομή.

Εισηγείται, επίσης, την υποχρεωτική αξιολόγηση όλων των κέντρων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και προσφερόμενων υπηρεσιών πριν την αδειοδότηση.

Το νομοσχέδιο εξαιρεί υφιστάμενα νοσοκομειακά κέντρα από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Το ΔΗΚΟ με τις δικές του τροπολογίες, προτείνει την παραχώρηση δικαιωμάτων σε υφιστάμενες μόνο δομές να προσφέρουν υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπηρεσιών που καθόρισε η Βουλή ανά κατηγορία χωρίς όμως να καλύπτει τις νέες δομές που ενδεχομένως να λειτουργήσουν στην Κύπρο. Δεν προτείνει παράλληλα, την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων κέντρων (νοσοκομειακών και μη) πριν την αδειοδότησή τους.

Η ΕΔΕΚ εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 8 ώστε Κέντρα Κατηγορίας Β’ να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε μία έως τρεις θεματικές, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις στελέχωσης, εξοπλισμού και υποδομών. Επίσης δεν αγγίζει την αξιολόγηση υφιστάμενων νοσοκομειακών κέντρων.

Η συνέχεια για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα κριθεί κατά τη σημερινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, χωρίς να θεωρείται, προς το παρόν, δεδομένη η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κομμάτων.

Πάντως και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, τον περασμένο Ιούλιο είχε αποστείλει επιστολή στη Βουλή ζητώντας την τροποποίηση των προνοιών που αφορούν την κατηγοριοποίηση των κέντρων και τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη λειτουργία νέων δομών.

«Σας επισημαίνω ότι, συγκεκριμένη πρόνοια είναι περιοριστική για νέα κέντρα αποκατάστασης που δύναται να δημιουργηθούν, πέραν των κέντρων που θα ρυθμιστούν στα πλαίσια των μεταβατικών διατάξεων και που σήμερα παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης. Οι νέοι αιτητές για ίδρυση κέντρων αποκατάστασης θα καλούνται να διασφαλίζουν την επάρκεια τους σε υποδομές και στελέχωση για παροχή υπηρεσιών για πολλές και διαφορετικές παθήσεις, κάτι που θα αποτελέσει τροχοπέδη στη δημιουργία νέων δομών», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.