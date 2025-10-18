Ο χρόνος τελειώνει, τα νομοσχέδια είναι πολλά και οι συνεδρίες περιορισμένες. «Σοβαρά νομοσχέδια που σχετίζονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των πολιτών/ ασθενών, αλλά και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της Υγείας, βρίσκονται στη Βουλή και περιμένουμε να αρχίσει η συζήτηση τους, ενώ άλλα αναμένεται ότι θα κατατεθούν το επόμενο διάστημα», ανέφερε στον «Φ» ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός.

Μέχρι το κλείσιμο της Βουλής για τις βουλευτικές εκλογές, «μεσολαβεί η διακοπή των εργασιών για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, ο αριθμός των συνεδριών είναι περιορισμένος και διαπιστώνουμε ότι δεν έχει αρχίσει καν η συζήτηση νομοσχεδίων που είχαν κατατεθεί πριν από 10 και πριν από 8 μήνες, περιλαμβανομένων των νομοσχεδίων που αφορούν την ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών στην Κύπρο αλλά και τη λειτουργία των κλινικών εργαστηρίων», πρόσθεσε ο Μιχάλης Δαμιανός. Στην αναμονή, είπε, «βρίσκονται επίσης νομοσχέδια που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων, την ίδρυση και λειτουργία δομών αλλά και την παροχή ανακουφιστικής υγείας γενικά».

Το νομοσχέδιο για τις υπηρεσίες αποκατάστασης, συνέχισε ο υπουργός Υγείας, «είχε φθάσει στην Ολομέλεια πριν από το κλείσιμο για τις θερινές διακοπές. Υπήρξαν διαφωνίες για κάποιες από τις πρόνοιες του και η Βουλή αποφάσισε τη συζήτηση του με την επανέναρξη των εργασιών το φθινόπωρο. Εδώ υπήρξε κάποια εμπλοκή, γνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες διαβουλεύσεις και ελπίζουμε ότι σύντομα θα επανέλθει και αυτό το νομοσχέδιο για ψήφιση».

Το νομοσχέδιο για την ανακουφιστική φροντίδα, «συζητήθηκε επί της αρχής και πρέπει να αρχίσει η κατ’ άρθρο συζήτηση ώστε να οδηγηθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση. Για το νομοσχέδιο που αφορά τα κλινικά εργαστήρια έγινε συζήτηση, όπως μας ζητήθηκε μαζέψαμε τα σχόλια των εμπλεκομένων και καταθέσαμε ήδη στην Επιτροπή. Υπάρχουν νομοσχέδια, όπως αυτό που αφορά τις πανεπιστημιακές κλινικές, που σίγουρα θα χρειαστεί να συζητηθούν εκτενώς λόγω διαφωνιών και πιθανών ενστάσεων και αυτό ίσως οδηγήσει από μόνο του σε καθυστερήσεις. Είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί εντός Νοεμβρίου, όμως έχει κατατεθεί από τον Φεβρουάριο του 2025».

Είναι κατανοητό, είπε ο κ. Δαμιανός, ότι «ο τομέας της Υγείας έχει πολλά ζητήματα που χρήζουν συζήτησης από τη Βουλή για αυτό και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων.

Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας ετοιμάζεται να καταθέσει επιπρόσθετα νομοσχέδια, όπως είναι το νομοσχέδιο που αφορά την Κλινική Τεκμηρίωση, μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας, την λειτουργία των ασθενοφόρων, ένα κενό που συζητείται εδώ και χρόνια στον δημόσιο διάλογο, το Ινστιτούτο Καρκίνου που όλοι γνωρίζουμε την ανάγκη για ίδρυση και λειτουργία του, το νομοσχέδιο που προβλέπει για την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, το νομοσχέδιο που αφορά τη λειτουργία των νοσοκομείων και το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη λειτουργία ιατρείων και οδοντιατρείων».

Όλα αυτά τα νομοσχέδια, επεσήμανε ο κ. Δαμιανός, «χρονίζουν. Τώρα έχουν ετοιμαστεί ή ετοιμάζονται και παρατηρούμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα έχουμε 6-7 συνεδριάσεις της Επιτροπής και μετά, άλλες 10-11 μέχρι το Πάσχα.

Μετά έχουμε τη διακοπή για τις βουλευτικές εκλογές, επιστρέφει η Βουλή τον Ιούνιο και μετά ξανά κλείσιμο της Βουλής για το καλοκαίρι στα μέσα Ιουλίου. Ο χρόνος λιγοστεύει και για αυτό καλούμε την επιτροπή Υγείας να επισπεύσει».