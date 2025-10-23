Παρά το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου για κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1 – Φάση (Α) έχει καταγγελθεί από το 2024, οι δικαστικές διαμάχες για την κατακύρωση της προσφοράς ακόμα συνεχίζονται.

Χθες, το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε τις δύο προσφυγές της κοινοπραξίας ΑΒΑΞ Α.Ε. – CYBARCO CONTRACTING LTD, κατά της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, να απορρίψει προσφυγή της που στρεφόταν κατά της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσει διευκρινήσεις για τον όρο «10ετής μεταπτυχιακή πείρα σε μελέτη, ή σε μελέτη επίβλεψη ή συνδυασμό των δύο, σε οδικά έργα». Με δεύτερη προσφυγή της η κοινοπραξία ζητούσε ακύρωση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού προς την εταιρεία INTRAKAT, για το ποσό των €72.979.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, τα γεγονότα των δύο υποθέσεων, περιστρέφονται γύρω από τον διαγωνισμό με αρ. PS/DB/16 «Μελέτη και κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1 – Φάση (Α)» ο οποίος προκηρύχθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στις 23.5.2019, έχων ως τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 22.11.2019. Σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού, επρόκειτο για ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη Σύμβασης Έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, έργο το οποίο χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Σε σχέση με τον επίδικο διαγωνισμό, υποβλήθηκαν τέσσερεις προσφορές, ανάμεσα στις οποίες αυτή της αιτήτριας και της εταιρείας ΙΝΤRΑΚΑΤ (ενδιαφερόμενο μέρος). Κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης υπέβαλε εισήγηση προς το Συμβούλιο Προσφορών, όπως ο διαγωνισμός κατακυρωθεί προς την εταιρεία INTRAKAT, για το ποσό των €72.979.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Το Συμβούλιο Προσφορών κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 31.1.2020, αποφάσισε την ανάθεση του διαγωνισμού, ως η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Κατά της εν λόγω απόφασης, η αιτήτρια άσκησε ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών την προσφυγή με αρ. 4/2020, στα πλαίσια της οποίας εκδόθηκε η ακυρωτική απόφαση ημερομηνίας 10.11.2020. Το ζήτημα αφορούσε την ερμηνεία του ουσιώδους όρου για τον μελετητή ηλεκτρολογικών εργασιών, βάσει του οποίου (όρου), ως κρίθηκε από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, αποδόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, εσφαλμένη ερμηνεία. Ως ο όρος έτυχε ερμηνείας από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, απαιτείτο συνολική τουλάχιστον 10ετής μεταπτυχιακή πείρα σε μελέτη, ή σε μελέτη επίβλεψη ή συνδυασμό των δύο, σε οδικά έργα, κάτι που όπως κρίθηκε «[…] η Αναθέτουσα Αρχή παρέλειψε ως είχε καθήκον να ερευνήσει και να διαπιστώσει αν μέσα από τα υποβληθέντα προκύπτει με σαφήνεια ότι η θέση και τα καθήκοντα που δηλώθηκαν περιλάμβαναν σωρευτικά μελέτη ή και μελέτη επίβλεψη».

Η εταιρεία INTRAKAT, άλλαξε την εταιρεία και κρίθηκε ότι ο όρος για μελετητή ηλεκτρολογικών εργασιών με 10ετή πείρα πληρούνταν.

Όπως έκρινε το Δικαστήριο, αυτό που διαπιστώνεται από το σύνολο των πιο πάνω ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής, είναι πως δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση, ούτε παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσφοροδοτών, ούτε της αρχής της διαφάνειας, αλλά ούτε και της αναλογικότητας, αφού η μεταχείριση που έτυχαν όλοι οι προσφέροντες υπήρξε η ίδια, οι ενέργειες της Αναθέτουσας Αρχής καταγράφονται με λεπτομέρεια και επαρκή αιτιολόγηση εντός της συμπληρωματικής της έκθεσης.

«Δεν εντοπίζω τίποτε το μεμπτό στη διαδικασία που ακολουθήθηκε εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής προς κατακύρωση του διαγωνισμού στην επιτυχούσα εταιρεία και οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της αιτήτριας, απορρίπτονται στην ολότητα τους, ως αβάσιμοι», σημειώνει στην απόφασή του το Διοικητικό Δικαστήριο, απορρίπτοντας και τις δύο προσφυγές.