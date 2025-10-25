Πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει με τα οχήματα ενοικίασης από τουρίστες οι οποίοι καταγγέλλονται από τις κάμερες της Τροχαίας. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς τη Βουλή, σε αντίθεση με τα οχήματα που ενοικιάζονται από Κύπριους πολίτες ή εταιρείες, που δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναδόχου εταιρείας που δόθηκαν μετά από ερωτήσεις του βουλευτή ΔΗΣΥ Λάρνακας Πρόδρομου Αλαμπρίτη, από το 2022 μέχρι το Μάιο του 2025, έχουν καταγραφεί παραβάσεις για περίπου 17.222 οχήματα εκμίσθωσης χωρίς οδηγό (Ζ). Σύμφωνα με τα στοιχεία, για 1.400 από αυτά υπήρξε υπόδειξη οδηγού και για 800 από αυτά έχουν ήδη πληρωθεί τα εξώδικα. Άλλα 8.277 από αυτά ευρίσκονται υπό επεξεργασία, ενώ για 6.745 δεν υπάρχει υπόδειξη οδηγού. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, ένας στους 20 οδηγούς οχήματος ενοικίασης που καταγγέλθηκε πλήρωσε το εξώδικο του, ενώ 6.745 από τις 17.000 εξώδικα παραμένουν ορφανά, αφού δεν γνωρίζουν οι Αρχές ποιοι τα οδηγούσαν

Το πρόβλημα φαίνεται να εστιάζεται στη διαδικασία που ακολουθείται, όταν εντοπίζεται τροχαία παράβαση από οδηγό οχήματος με πινακίδες «Ζ», και δη τουρίστες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις περιπτώσεις οχημάτων εκμίσθωσης χωρίς οδηγό (Ζ), ετοιμάζεται επιστολή η οποία αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος, για να υποδείξει τον οδηγό. Οι εν λόγω περιπτώσεις μπορεί να διαχωριστούν και να διαχειριστούν ως ακολούθως:

• Το όχημα έχει ενοικιαστεί σε Κύπριο. Η εταιρεία ενοικίασης μπορεί να καταχωρεί ηλεκτρονικά (eTOL) τα στοιχεία του οδηγού, έτσι ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί εξώδικο το οποίο αποστέλλεται στον υποδειχθέντα οδηγό.

• Το όχημα έχει ενοικιαστεί σε εταιρεία στην Κύπρο. Η εταιρεία ενοικίασης σε συνεργασία με αξιωματούχο της εταιρείας που ενοικίασε το όχημα, συνεργάζονται για να υποδείξουν τα στοιχεία του οδηγού ηλεκτρονικά (eTOL) και ακολούθως εκδίδεται το εξώδικο στο όνομα του υποδειχθέντα οδηγού.

• Το όχημα ενοικιάστηκε σε επισκέπτη. Η επιστολή αποστέλλεται στην εταιρεία ενοικίασης η οποία υποχρεούται να κατέχει τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα, αρ. διαβατηρίου, διεύθυνση διαμονής στη χώρα του) τα οποία συμπληρώνει ηλεκτρονικά (eTOL), για να εκδοθεί εξώδικο στον υποδειχθέντα οδηγό. Ωστόσο, για να εκδοθεί εξώδικο θα πρέπει το άτομο να καταχωρηθεί με πλήρη στοιχεία στο σύστημα εξώδικων της Αστυνομίας, διαδικασία η οποία ακόμη να υλοποιηθεί πλήρως.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας, κατά τον Υπουργό, αναφέρεται σε πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή της 3ης επιφύλαξης όπου «…σε περίπτωση που εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγών Νόμος και το όχημα κατά το χρόνο της καταγραφής είναι εκμισθούμενο, παραβάτης οδηγός λογίζεται ο μισθωτής του οχήματος ή/και ο οδηγός που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο». Προς τούτο σημειώνεται ότι το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει ετοιμάσει και θέσει σε δημόσια διαβούλευση σχετικό νομοσχέδιο για την τροποποίηση του αναφερόμενου νόμου. Το νομοσχέδιο αυτό περιέχει και πρόνοιες που αφορούν στην επίδοση ειδοποιήσεων σε παραβάτες οδηγούς οχημάτων εκμίσθωσης χωρίς οδηγό (Ζ).

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο αυτό έχουν δοθεί οδηγίες στον Αστυνομικό Διευθυντή της Τροχαίας Αρχηγείου, να εξετάσει κατά πόσο οι διατάξεις και τροποποιήσεις που έχουν περιληφθεί στο αναφερόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο αντιμετωπίζουν επαρκώς τις πρακτικές αυτές δυσκολίες. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες τροποποιήσεις να υποδειχθούν στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο ώστε να συμπεριληφθούν στο αναφερόμενο νομοσχέδιο και να προωθηθούν χωρίς καθυστέρηση.

Ο «Φ» επικοινώνησε με τον αστυνομικό διευθυντή Τροχαίας Χάρη Ευριπίδου ο οποίος ανέφερε ότι ήδη έχει εισαχθεί πρόνοια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών ώστε οι ειδοποιήσεις για ύπαρξη εξώδικου να αποστέλλεται στις εταιρείες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι εταιρείες να είναι υποχρεωμένες ν’ αποστέλλουν το όνομα του οδηγού. Αυτό πρέπει να γίνεται τάχιστα ώστε ο τουρίστας ή ο οποιοσδήποτε οδηγός που οδηγεί όχημα που ανήκει σε εταιρεία, να ενημερώνεται για το εξώδικο. Στην περίπτωση των τουριστών, αν εγκαταλείψουν την Κύπρο να υπάρχουν τα στοιχεία τους για να του αποστέλλεται το εξώδικο στη χώρα του.

Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες «Ζ»

Για το θέμα, υπάρχει αντίδραση από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεων, αφού όπως μας δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρός του Κωνσταντίνος Κοντός, η νομοθεσία όπως είναι σήμερα, υποχρεώνει τις εταιρείες εκμίσθωσης οχημάτων να κρατούν όλα τα στοιχεία του πελάτη και όσοι δεν το πράττουν, είναι υπόλογοι στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ). Το ΤΟΜ οφείλει, είπε, να εποπτεύει τις εταιρείες αν συμπληρώνουν τα πλήρη στοιχεία των ενοικιαστών και μάλιστα υπενθύμισε, ότι η νομοθεσία προβλέπει και ποινές για όσους δεν συμμορφώνονται.

Ο ίδιος εξέφρασε την αντίθεση του Συνδέσμου όπως και το 2021 που ξανασυζητείτο το θέμα στη Βουλή, με την εισήγηση για κατακράτηση χρημάτων από τους τουρίστες για σκοπούς φωτοεπισήμανσης.