H Renault παρέλαβε και επίσημα το βραβείο «Best Buy Car of Europe 2026» για το Renault 4 σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Roland Garros στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του νέου ηλεκτρικού μοντέλου της γαλλικής μάρκας. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό περιβάλλον, καθώς η Renault ήταν φέτος επίσημος premium χορηγός του διάσημου τουρνουά τένις Roland Garros. Το βραβείο παρέδωσε στον Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer του Renault Group και CEO της Renault Brand, ο ιδρυτής του AUTOBEST, Dan Vardie, εκπροσωπώντας την κριτική επιτροπή του οργανισμού που αποτελείται από δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 32 ευρωπαϊκές χώρες.

Η διάκριση αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς το Renault 4 είναι ο πρώτος νικητής του νέου θεσμού AUTOBEST CONQUEST 2026. Η καινοτόμος αυτή πλατφόρμα άλλαξε τον τρόπο ανάδειξης του νικητή, συνδυάζοντας την ψήφο των επαγγελματιών δημοσιογράφων αυτοκινήτου με εκείνη του κοινού από ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην ομιλία του, ο Fabrice Cambolive τόνισε ότι η διάκριση αντικατοπτρίζει τόσο την αναγνώριση των ειδικών όσο και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Όπως ανέφερε, το Renault 4 E-Tech electric σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες των οδηγών, συνδυάζοντας πρακτικότητα, ευελιξία, προηγμένη συνδεσιμότητα και σχεδιασμό που αντλεί έμπνευση από το ιστορικό Renault 4. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το μοντέλο έχει ήδη καταφέρει να αναδειχθεί ως το κορυφαίο ηλεκτρικό B-SUV στη γαλλική αγορά, σε μια κατηγορία που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ηλεκτρικής μετάβασης.

Από την πλευρά του, ο Dan Vardie χαρακτήρισε τη βράβευση ως μία ιστορική στιγμή για τον οργανισμό, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά στα 25 χρόνια του AUTOBEST ο νικητής αναδείχθηκε ισότιμα από τους δημοσιογράφους και το ευρύ κοινό. Μάλιστα, εκτός από τις 32 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία, καταγράφηκαν ψήφοι και από 28 ακόμη χώρες σε Αμερική, Ασία και Αφρική, γεγονός που καταδεικνύει τη διεθνή απήχηση του νέου θεσμού.

Η επιτυχημένη τελετή στο Roland Garros σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το AUTOBEST CONQUEST, το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα που ενώνει την αυτοκινητοβιομηχανία, τα μέσα ενημέρωσης και τους ίδιους τους χρήστες αυτοκινήτων. Παράλληλα, η βράβευση του Renault 4 επιβεβαιώνει τη δυναμική του νέου ηλεκτρικού μοντέλου, το οποίο ήδη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λανσαρίσματα της ευρωπαϊκής αγοράς για το 2026.